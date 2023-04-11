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大陸 大陸焦點 特派現場

陸烤鴨名店「全聚德」連虧3年　6門市因疫情關閉逾百日

▲▼全聚德烤鴨店位於北京市前門大街。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲全聚德位於北京的門市。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸老字號烤鴨品牌「全聚德」母公司10日公布2022年財報，淨利潤虧損2.78億元（人民幣），虧損幅度較去年擴大76.86%，同時，這也是全聚德連續第三年虧損。

根據全聚德公布的的財報，其2022年全年營收約為7.19億元，年減24.16%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約為虧損2.78億元，虧損幅度較去年擴大76.86%。

這已是全聚德連續第三年虧損。2021年，全聚德虧損約1.57億元，2020年虧損約為2.62億元。

▲▼全聚德烤鴨店本店位於北京市前門大街。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

全聚德主營餐飲服務和食品加工銷售業務，旗下擁有「全聚德」「仿膳」「豐澤園」「四川飯店」等品牌。據全聚德介紹，報告期內，公司新增直營門店3家，截至2022年末，公司門店共計102家，包括92家「全聚德」門市。

全聚德在財報中提到，2022年，公司多家門店受宏觀因素影響閉店或關閉堂食，對經營產生嚴重影響，全年利潤出現較大幅度虧損，「過去一年，公司共有38家門店受宏觀因素影響閉店或關閉堂食，平均閉店68天，有6家門店甚至閉店超過100天。」

為彌補內用暫停所造成的損失，全聚德在過去一年開展了26次線上外賣營銷活動，外賣收入同比增長41%。全聚德說，旗下22家企業已享受房租減免政策，並積極開展退、免稅申請，以及申請社保緩繳以緩解資金壓力。此外，全聚德還要求各門店加強人工成本管控，按需控制上崗人數。

值得注意的是，儘管在過去一年全聚德的營收與現金流縮減，但全聚德增加了銷售渠道費用，導致銷售費用反而同比增加12.77%至4966萬元。此外，全聚德的研發費用也同比增加17.66%至343萬元，主要包括菜品研發、預製菜研發和上市以及熟食車間改造。

全聚德強調，2023年公司將推進試行新的激勵機制，實現新開門店高效運轉，加強菜品管理並提升服務質量，拓展團膳（即團體用餐服務）賽道。

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