朱立倫喊高虹安加油　綠委曝「他」最無言：朱主席該給自己口頭警告

▲新竹市長高虹安。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘都跳出聲援。民進黨立委林俊憲15日表示，整件事情林耕仁最無言，且第一個聲援高虹安的還是朱立倫，「朱主席至少也該給朱立倫一個嚴厲口頭警告吧！」

國民黨議員林耕仁在去年九合一選戰時踢爆，高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，柯文哲、朱立倫、郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜都跳出聲援，並批評綠營政治追殺。

對此，林俊憲指出，林耕仁表示無言，進入司法的案件就不討論，不過整個事件，自己最驚訝的是柯文哲還在拔草測風向時，第一個跳出來的居然是朱立倫，「朱主席是不是該開除朱立倫黨籍呢？或者朱主席至少也該給朱立倫一個嚴厲口頭警告吧！」

民進黨立委洪申翰則表示，民進黨在高虹安的司法案件中，會繼續秉持「不要政治力介入的立場」；但在檢方起訴記者會後，看到的是國民黨、民眾黨相繼跳出來大力護航，真是令人傻眼，「這個案子，最初由國民黨的林耕仁踢爆、認罪的都是民眾黨助理」。