聚碳酸酯2022年至今出口大陸總值349.81億元　佔陸進口總額23.5%

▲聚碳酸酯（Polycarbonate）化學方程式。（圖／翻攝大陸商務部）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部自2022年11月底對自台灣進口的聚碳酸酯展開反傾銷調查，調查結果今（14）日公告，認定存在傾銷，並致使大陸聚碳酸酯產業受到實質損害。調查機關決定，自15日以「保證金」形式實施臨時反傾銷措施，僅奇美、台化等4間公司保證金比率在20％內，其餘廠商須負擔22.4％比率的保證金。

▲大陸2022年聚碳酸酯進出口來源及目的地統計圖。（圖／翻攝智研諮詢平台）

根據大陸海關數據統計，2022年聚碳酸酯的主要進口來源地為台灣、南韓、泰國和日本等地，佔大陸聚碳酸酯進口金額的65%，其中，從台灣進口的聚碳酸酯的進口總額約23.5%為最高，其次是南韓、泰國和日本；出口目的地主要也包括台灣，以及越南和香港，出口金額分別達到1.34億美元、1.32億美元和1.08億美元。

另據我海關進出口數據顯示，2022年至2023年7月止（6月及7月為初步值），聚碳酸酯出口（含復出口）的品項主要有三種，分別為「聚碳酸樹脂，初級狀態」、「聚碳酸樹脂製板、片及扁條」和「其他聚碳酸樹脂製薄膜、箔，厚度不超過0.25公厘者」，出口總值為349.81144億元新台幣。

▲2022年至2023年7月，聚碳酸酯出口大陸總值。（圖／翻攝財政部關務署網頁）

大陸智研咨詢曾公布《2023-2029年中國聚碳酸酯行業發展形勢分析及投資前景分析報告》，報告分析，隨著經濟發展和節能減排力度加大，未來聚碳酸酯的需求將進一步增加。整體來看，2017至2022年間，聚碳酸酯的進口數量先升後降，出口數量則先降後升，進口數量遠超過出口數量，雖然已打破國外的技術壟斷，但是仍很大程度上依賴進口。

公開資訊顯示，聚碳酸酯（Polycarbonate）簡稱PC。外觀通常為透明的圓柱狀或球形粒子或固體粉末，具有抗衝擊強度高、加工性能好、透光率高、耐熱及耐寒性好等性能。主要用途在於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等諸多領域。