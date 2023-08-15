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南霸天「茶の魔手」北伐中壢排爆！店員泡到手軟　台南人震驚

▲民眾排隊買茶魔。（圖／翻攝自臉書／桃園都）

▲民眾排隊買茶魔。（圖／翻攝自臉書／桃園都

記者周亭瑋／綜合報導

南霸天「茶の魔手」向北擴張版圖，終於開到桃園中壢啦，而開幕後排隊的盛況，引起熱烈討論。就有店員透露，基本上動作沒停過，都泡到手軟了；而台南鄉親也洗版熱議，笑說「來台南買不用排喔」、「歡迎搬來台南，走到哪喝到哪」。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」昨發文提到，「茶の魔手」進駐中壢，客人排兩小時還買不到；對比台南現有217間分店，密集度堪比超商，這讓在地人不禁笑虧，「什麼意思？為什麼？」

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回顧13日開幕當天，就有店員透露，自己從早上8點半開始，手都沒停過，山渣烏、青梅系列泡到手都快軟掉，烏龍茶包煮了26包，「到現在稍稍停止已經1706杯了，山渣烏龍的威力實在強大。」

▲民眾排隊買茶魔。（圖／翻攝自臉書／桃園都）

▲話題掀起熱議。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style

不僅如此，粉專「桃園都」也PO出現場畫面，只見店外出現一長條排隊人龍，眾人不畏烈日，頂著傘也要喝到。許多桃園人留言表示，「茶魔啊，今天白跑一趟」、「好熟悉的地方，福星五街」、「不要問，排就對了」、「中午12點等到下午5點」、「感覺要等一個月再去喝」。

看到南霸天北伐的盛況，大票台南人也紛紛回應，「無糖山楂烏龍一生推」、「識貨，我也愛茶魔」、「我住台南只喝茶魔」、「南部表示喝到好飽」、「越甜越好喝」、「我想看到血流成河」、「南部人沒在喝這家的」。

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