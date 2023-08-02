想喝手搖杯「會買CoCo？」　老粉推這2杯經典：難過時喝

▲CoCo都可已成立26年。（圖／記者蔡紹堅攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

手搖飲新品牌狂開，連網紅、藝人都紛紛開店，對喜歡嚐鮮的台灣人來說，經典老品牌可能已非首選。就有網友提到手搖飲界老字號「CoCo都可」，說他曾經有一段時間很愛喝，現在是心血來潮才會買個一次，「你會買CoCo的飲料來喝嗎？」話題引發熱議。

提到手搖飲的老字號，「CoCo都可」絕對占有一席之地，這位網友就在PTT的Gossiping板問卦，「你會買CoCo都可的飲料嗎？」文中表示，他認為CoCo的聲勢似乎不比五十嵐、清心，或是後來居上的文青手搖飲，「但以全世界範圍來看，CoCo其實是最成功的手搖品牌，全球分店超過4500家（應為5500家）。」

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原PO接著說，CoCo有一般手搖飲不太會有的品項，像芒果冰沙、綠豆沙、南非國寶茶等等，他自己曾經有段時間很愛CoCo，現在是心血來潮會買個一次，喝百香綠茶或奶蓋紅，「你會買CoCo的飲料來喝嗎？」

▲CoCo都可日前推出「楊枝甘露」系列。（圖／記者蕭筠攝）

貼文釣出不少都可粉，納悶反問為何不喝，「會啊！我喜歡吃西米露」、「百香、莓果系列不錯」、「有買過一陣子的芋頭牛奶，難過的時候喝百香雙響炮」、「今天下午剛喝奶茶三兄弟，自備杯$35，爽」、「雙響炮跟奶茶三兄弟，就這兩個。」

也有人曝光自己變得少喝的原因，「之前折扣超優的時候會」、「漲價後就沒喝了，連周三折扣都縮水」、「有活動會買」、「這家在學區是無敵的，夠便宜活動夠多」、「曾經很喜歡又常買，珍奶便宜又夠甜」、「看價錢和份量吧？」「有看到優惠活動的時候會（買）。」

還有人指出，「可能我老了，口味也變了吧」、「認真說，他們家的奶精奶茶最接近元祖休閒小站的味道，懂的都懂 XDD。午茶時段的特價飲料價格還行啦！」據悉，「CoCo都可」於1997年成立，目前在台灣已有超過300家分店，全球門市已破5500家，除了傳統珍珠奶茶之外，CoCo也會使用在地新鮮水果入茶，利用不同食材的創新搭配。