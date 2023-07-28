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陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家！她真的衝去喝了

▲▼ 。（圖／徐濠縈Instagram）

▲徐濠縈來台吃遍台灣美食 。（圖／徐濠縈Instagram）

記者邱晟軒／綜合報導

金曲歌王陳奕迅日前在台北小巨蛋一連舉辦7場《FEAR AND DREAMS》演唱會，妻子徐濠縈和女兒陳康堤也在第五場演唱會時飛來台北支持。徐濠縈許久未訪台，抵台後立刻大啖鹹酥雞、麻辣鍋、蔥油餅、春捲冰淇淋等台灣必吃美食，她更在 Instagram 發問「除了50嵐，還有什麼珍奶推薦？」

徐濠縈訪台期間在 Instagram 發文向台灣網友詢問「除了50嵐，還有什麼珍奶推薦」。瞬間，留言區被熱心台灣網友刷爆「歡迎來到珍珠奶茶國」、「天仁茗茶！最好喝」、「得正可以喝烏龍系列！春水堂是經典」、「號稱台灣奶茶界的愛馬仕：吃茶三千」、「約翰紅茶❤️奶茶系列神好喝」、「SOMA不用珍珠就很強」、「春水堂一定要喝，比50嵐更經典」、「五桐號的冰茶凍飲系列很推」、「我最爱迷客夏，奶味超棒」、「龜記什麼都好喝」。

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▲▼ 。（圖／徐濠縈Instagram）

其中，2012年台中起家的人氣手搖飲「一沐日」獲得不少網友首選推薦，「一沐日一生推」、「一沐日，粉粿很好吃」、「一沐日的逮丸奶茶，是草仔粿口味的珍珠，很特殊也超好喝」、「一沐日的草仔粿奶茶很接地氣，可以試試」、「一沐日的逮丸奶茶，只有台灣才有的！」。

令人驚喜的是，徐濠縈不僅止於詢問網友的建議，結果真的親自實際前往「一沐日」、「麻古茶坊」親自品嚐，並在Instagram上分享打卡照。照片曝光後引起粉絲熱烈討論，紛紛留言狂讚「一沐日，最後贏家」、「隨時歡迎再來玩，台灣美食太多了」、「歡迎再來！有機會一定要去花東走走」、「好開心你買了一沐日♥️」。

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