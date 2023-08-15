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好市多大媽挑水果用丟的　她「1招制止」全網讚爆

▲原PO在好市多制止大嬸超不OK的挑水果方式。（左圖／翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」／右圖／記者李李毓康攝）

▲原PO在好市多制止大嬸超不OK的挑水果方式。（左圖／翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」／右圖／記者李李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友日前到好市多台中南屯店購買奇異果時發現，一旁的大嬸竟然把一顆顆奇異果拿起，看一下後又隔著10幾公分的高度再重重丟回箱子內，讓原PO看不下去說了一番話制止。其實大嬸的舉動早已是許多人都看不慣的行為，全網紛紛讚爆原PO的勇敢作為。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，12日當天晚間在好市多台中南屯店選購奇異果時，看到一位5、60歲的女生，從16顆裝的水果盒中拿起奇異果，看一下後，再隔著10幾公分的高度重重丟回箱中，「每一顆都這樣，我看不下去。」

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原PO鼓起勇氣站到大嬸旁邊制止，「小姐，妳每顆都拿起來看，重重丟下去，每顆都會讓妳丟到靠傷（台語），下一個買回去，整箱都爛掉了，妳拿起來檢查有沒有壞掉，應該是要輕輕放下才對，拜托您以後買水果千萬別這樣。」

不只這樣，原PO打算盯著大嬸，如果對方將該箱被丟過的奇異果放回去拿別箱的話，她會要對方把每顆被丟的都買回去。大嬸把那箱移到角落，東摸西摸一陣後發現原PO還看著她，只好放進推車裡，但在離開視線後，不確定是否還有折返回來偷換。

對此，網友紛紛大讚，「讚啦！就是要有你這樣的人」、「妳太棒了」、「謝謝妳，很正面態度的顧客」、「用丟的到底存什麼心」、「妳不會太雞婆，換作是我也會制止她」、「妳這樣做很棒，那個人素質真差」、「樓上樓下，要是看到這樣的顧客，齊發聲制止。」

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