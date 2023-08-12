改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規定曝光」　會員傻眼

▲好市多與國泰聯名卡已終止合作。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

現在到好市多刷卡，要改成富邦聯名卡付款，而一名網友熱心提醒，以往「國泰多利金」是每年8月至9月底可進行折抵，如今換成富邦「好多金」後，改成1至2月底折抵。文章曝光後，引來網友驚呼「1、2月要過年，要過期真的不容易啊！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，查詢「Costco好多金」回饋規則時，發現折抵時間變了，改成每年1至2月底開放折抵，非折抵期間恕不接受折抵，「提醒大家，折抵期間改了喔！」

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底下網友熱議，「除非折抵期間都沒去，不然店員都會問你要不要折抵，1、2月要過年，要過期真的不容易啊」、「剛才店員才告知」、「假如1-2月前到期不續約，好多金怎麼辦」、「折抵還要規定期限？爛炸了」。但也有網友傻眼直呼，「好奇，那兩個月出國不在（台灣），不就...」。

▲好多金折抵改為每年1至2月止。（示意圖／記者劉維榛攝）



關於國泰「多利金」跟北富銀「好多金」有何差異？

一樣都是1元好多金抵1元現金，全年24小時可累積。但北富銀好多金可在賣場抵用消費只限每年的1~2月，跟國泰世華的8~9月不同。

至於沒用的「多利金」怎麼辦？如何抵用？

國泰回應，未使用完之多利金將轉換為本行刷卡金（1元多利金=NT$1刷卡金），可折抵信用卡帳上消費；本行亦已於7月下旬以簡訊或推播提醒持卡人停用事宜，及多利金將轉為刷卡金折抵國泰世華信用卡帳款。

▼富邦聯名卡折抵新規定。（圖／翻攝富邦官網）

