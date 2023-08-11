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好市多童書買到退貨品！他回家見封面「3字姓名貼」氣炸

▲▼卡努颱風襲台，汐止好市多閉店前結帳人潮爆滿。（圖／記者謝盛帆攝）

▲一名男子到好市多購買童書，卻買到別人退貨的商品。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者柯振中／綜合報導

美式賣場好市多有販售許多商品，其中的退貨機制也相當便利。不過，一名男子日前到好市多購買童書，回到家以後卻發現上面被做了個人標記，離奇的情況讓他氣炸了。

這名男子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他到好市多購買了一款童話故事書回家，沒想到開箱以後才發現，竟是買到別人退貨的商品，讓他覺得十分不合理。

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令人更加生氣的是，除了是別人退貨的商品以外，這本童話故事書上面還貼有小朋友的姓名貼，就這樣黏在醒目的封面處，也難怪會讓男子感到不滿。

▼男子回家發現，書本的封面頁被貼了姓名貼（馬賽克處理處）。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼男子到好市多買童書，結果買到別人家的退貨品，上面還貼有姓名貼。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

照片引起討論後，不少會員對此痛批，「誇張～這當免費圖書館」、「這根本是打著買新書，實則是『借』的概念」、「一堆家長都會拆包裝給小孩看，暑假就是大型圖書館～假日可以去書區觀摩」、「看完拿去退的概念…建議去圖書館借閱。」

不過，也有人留言認為，「有問題是Costco拿退貨物去賣，而不是退貨的人吧」、「退貨本來就是會員權益啊…你們是股東嗎？有問題應該是把退貨品上架賣的好市多吧」、「檢討退貨的人是什麼事，把退貨重新拿去賣的好市多大有問題」、「好市多退貨品再上架又不是新聞了，品質越來越差也不意外。」

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好市多童書姓名貼退貨

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