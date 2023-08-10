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孩愛看被嚇哭！好市多「會動的木乃伊」有隱藏功能　家長超愛

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO笑稱，孩子愛看又害怕。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

儘管鬼月、萬聖節還沒到，小心逛好市多可能被嚇歪！一名家長表示，賣場展示一具會動的木乃伊，結果女兒愛看又害怕，最後哭著找媽媽安撫。有趣文曝光後，引來網友笑稱，孩子差點翻車，連大人都嚇到跌坐；還有人認證隱藏功能，「自從我把手機桌布換這個，我兒子再也沒跟我要過手機玩！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》哭笑不得直呼，去年是死神，今年是木乃伊，而小孩愛看又很怕，最後哭著找媽媽，「要幾歲才不怕怕呢？」

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照片可見，原來賣場有一具逼真木乃伊現蹤，高達213公分，就連成人站在旁邊還要巨大，兩隻手還會來回搖擺，彷彿要抓住人一般，讓人越看越發毛。

文章曝光後，一票家長紛紛笑虧「一直要看玩具，只好帶她去看囉」、「兒子3歲看得目不轉睛，要推走的時候還跟木乃伊說掰掰」、「5歲的摀住眼睛完全不敢看，2歲的一直想上前去摸，結論：跟年齡無關」、「差點翻車」、「孩子總會在驚嚇中成長的」。

還有家長直呼木乃伊竟藏隱藏功能，「自從我把手機桌布換這個，我兒子再也沒跟我要過手機玩」、「我跟小孩說這個木乃伊都不喝水，才變成長這樣看完之後，水壺的水就喝光了」、「鎮壓孩子的好商品」、「看大家的留言，好想帶小孩去逛一下」。原PO也笑回，「感覺是環球影城了！」

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲其他家長也PO出孩子崩潰照片。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

其他網友也回應，「很多人帶老婆去好市多，也是都哭著離開」、「這位置很有臨場感」、「大人是付錢時比較怕？」「因應中元節的？萬聖節還很久」、「如果有屍臭味，應該更好賣」、「看來應該擺鬼娃展示才對」、「有個阿姨嚇得跌坐在地上，旁邊小孩很淡定說：被『它』嚇摔倒了」、「我老婆也被嚇到，但我覺得這隻木乃伊滿古錐的」。

實際查看好市多官網，「7呎萬聖節聲光木乃伊裝飾」售價8899元，主打聲光效果、紅外線感應裝置，每觸發一次紅外線，即會播放一次音效；還有定時功能，可定時6小時啟動、18小時關閉。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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