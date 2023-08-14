食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中標　4件違規全是「牠」

▲食藥署公布「112年5-6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」。（圖／食藥署，下同）

記者閔文昱／綜合報導

食藥署今（14）日公布「112年5-6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，在抽驗1038件禽畜水產品中，分別在家樂福、大潤發等知名賣場檢出4件動物用藥殘留違規，且都是自中國進口的「黃魚」，將要求業者立即下架、回收，不得販售，並依法處辦。

食藥署指出，為維護消費者食用禽畜水產品安全，食藥署聯合各地方政府衛生局，針對前述產品於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準，總計抽驗1,038件，其中4件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.6%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗133件，均與規定相符，總合格率100.0%。

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食藥署說明，此次4件不合格產品都是自中國進口的「黃魚」，分別於家樂福台東分公司、珍饌全冷凍牛排海鮮連鎖專賣店、家樂福苗栗分公司、大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司所抽驗到。

食藥署強調，本次檢出不合格產品除由轄管地方政府衛生局要求業者立即下架、回收，不得販售，並依法處辦。另外也呼籲食品業者，對於販售之禽畜水產品，應保留進貨之證明文件(例如發票、收據或憑證)5年，以利追溯來源。

食藥署建議，消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好之商家，以保障消費權益。