歐盟挪威冰島解禁日本福食限制　台灣暫不跟進！薛瑞元說原因

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

歐盟和挪威、冰島3日宣布正式撤銷針對日本產食品的進口限制，福島核災事故發生後的首次，而國際間目前實施日本進口食品限制的僅有中國、韓國、台灣等9個國家或地區。衛生福利部長薛瑞元今（4）日回應，國內先前已經有一波福食鬆綁，目前沒有規劃進一步討論解禁，且日方也沒有提出要求。

日本發生福島核災之後，各國因為擔憂放射性物質污染，紛紛對日本產的農林水產品及食品實施進口限制。根據外電報導，歐盟、挪威、冰島正式撤銷了對日本產食品的進口限制，來自日本福島縣等10縣的部分食品不須再提供「放射性物質檢測證明」，歐盟是即日生效；除此之外，瑞士也預計將於8月15日撤銷限制。

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台灣原禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口逾10年，去年2月公告終止相關禁令，改為針對特定產品進行入關檢驗，針對具風險品項，要求提供雙證(輻射證明及產地證明)、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗等配套措施，被視為放寬福食進口。

至於是否跟進歐盟全面解禁？衛福部食品藥物管理署今日回應，持續關注蒐集國際相關措施，積極配合跨部會研商，維護國人飲食安全。

薛瑞元受訪則表示，國內目前針對日本產食品，大部分都是鬆綁的，只剩下少部分還有所限制，目前衛生福利部沒有規畫要討論鬆綁，因為這個議題必須要和日方協商，現階段日本也沒有提出這樣的訴求。

解不解禁並非衛福部可以獨自決定，薛瑞元說明，此案涉及貿易協商，包括行政院經貿談判辦公室以及食品安全辦公室等，都需要一起參與。