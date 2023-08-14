涉詐領助理費！用妻舅當人頭　彰化前議員貪汙罪起訴

▲彰化縣前縣議員許晉陽涉詐領助理費被起訴。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第五選區前縣議員許晉陽，4年前擔任議員期間，聘僱妻子、及妻子弟弟(妻舅)當助理，每人月領24,000元公費助理費，妻舅只做5個月就到雲林從事二手車買賣，但許仍持續向縣議會申請助理費，3年共詐領75,2000元，彰化地檢署14日依違反「貪污治罪條例」等罪嫌起訴許。

依據起訴書內容指出，許晉陽於2018年12月25日擔任議員期間曾短暫聘雇妻舅當助理，5個月後妻舅就到雲林水林鄉從事二手車買賣，卻仍將金融卡交給蔡妻保管，許晉揚持續指示妻向縣議會申請助理補助費。

妻舅在檢方偵訊中坦承確實將帳戶金融卡交給許保管，而許在偵訊中否認用職權詐領財物的犯行，他表示，自2019年9月後就未再聘用妻舅，他提領公費助理費都用在服務處的水電網路費用、花圈、紅白包、蘭花與瓶裝水等，都有收據可以證明。

不過檢方認為，助理補助費不是實質補貼議員的費用，議員不得以助理補助費之用在議員服務處的為民服務開銷，檢方也考量到許晉陽等3人犯後繳交犯罪所得85萬，犯後坦承犯行，請法院從輕量刑，去年2022九合一大選，許晉陽棄政從商，未再涉入政事。