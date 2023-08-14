高虹安沿用他辦公室制度！勞動部次長李俊俋遭告發　檢分案偵查

▲勞動部次長李俊俋。（圖／記者廖婕妤攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

新竹市長高虹安2022年選舉期間遭檢舉詐領助理費，今(14日)北檢偵結，依貪污罪將高起訴。據悉，高虹安辦公室行政主任、綽號「小兔」的黃惠玟負責人事薪資、會計業務，而黃的供詞也成了讓高被起訴的關鍵，值得注意的是，黃惠玟也曾擔任民進黨籍前立委、現任勞動部政務次長李俊俋助理，並聲稱記帳的手法相同，李是否帳目也有問題，目前檢方已分「他」字案偵辦。

高虹安今遭起訴後召開記者會反擊，表示自己是政治素人，從科技業轉換跑道當立委，沒有人脈、對立法院內部規則制度也不熟悉，因接手李俊俋辦公室，所以也將其助理黃惠玟延攬任用，而辦公室運作的制度，也都是從李的辦公室原樣照搬。

據悉，黃惠玟是媒體人出身，在檢方偵辦時第一時間就認罪，並提供帳本供檢方調查，因此檢方在求刑意見上，助理、與高虹安迥然不同。檢方認為高犯後卸責給助理、態度不佳，因此建請褫奪公權；而助理則是自白犯行、犯後態度良好、無獲得犯罪所得，因此請求減刑，並請宣告1年以下有期徒刑，並給予緩刑宣告。

此外，《ETtoday新聞雲》掌握，有民眾在今年4月間就遞狀告發李俊俋，表示李以前擔任立委時辦公室運作制度就是如此，叫助理浮報加班，多的費用就捐出當公積金。對此，檢方已經分他字案展開調查，而李與高的記帳者都是黃惠玟，手法也相同，李俊俋一案是否也與黃有關，還有待調查。