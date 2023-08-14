「助理願意捐出加班費！」　高虹安怒斥：請問哪裡有錯？

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書直播）

記者莊智勝／台北報導

新竹市長高虹安2022年選舉期間遭檢舉詐領助理費，今(14日)北檢偵結，依貪污罪將高起訴，並建請法院褫奪公權。對此，高虹安召開記者會，強調所有助理都有實際工作、也有加班事實，並非人頭、何來詐領？高痛斥「你不能因為他們願意捐出來，就否認他曾經工作的事實！」

高虹安表示，從一開始偵查，檢察官就已經認定要起訴她貪污，今天得到這樣的結果並不意外，且過程中檢察官對於對高有利的證據不管不顧。高虹安強調，「我辦公室助理有實際工作，也有加班，不是人頭，何來詐領？他們用勞務，依規定取得加班費，就算後面願意捐出作為辦公事務使用，請問哪裡有錯？」

高虹安指出，立法委員助理費決算執行率高達97%、98%，立法院助理費爆滿，不是只有一個高虹案這樣做，所有立委辦公室助理費都是爆滿使用，「而我的助理真的有工作、也有加班，不是詐領費用的人頭，為什麼是錯誤？不能因為他捐出來，就否認他曾經工作的事實！」

高虹安痛批，檢方在起訴新聞稿中還稱，這一詐領助理費的制度是她所原創，高怒駁「我對立法院運作不熟悉，我從科技業轉行當立委，怎麼可能設計出這樣的制度？」強調辦公室運作的制度，都是助理從民進黨委員李俊毅辦公室帶過來的，「我也沒有強迫我的助理，他們願意捐就捐！」

高虹安認為，整件事情都只看到片面之詞，就將她羅織成誇張犯罪，「貪污是重罪，檢方怎麼會這麼草率起訴，我覺得很誇張、莫名其妙！是不是政治考量太多，一開始鬧得太大無法下車，才不得不起訴我？」