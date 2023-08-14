高雄近千路樹倒一片！女議員踢爆「尿布樹」真相　市府說話了

▲高雄市議員陳美雅踢爆，高雄「尿布樹」才是颱風過境路樹倒一片原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

日前杜蘇芮颱風過境，造成高雄市近千多棵路樹傾倒，不但影響到市民朋友的權益，更嚴重影響到高雄市市容。國民黨立法委員參選人陳美雅今（14）日踢爆，她接獲市民檢舉後前往樹倒現場勘查，在鼓山區哨船街驚見「尿布樹」，痛批這才是路樹傾倒背後真相。

陳美雅表示，她去樹倒區域實地勘查後發現，倒掉的路根部都還包有不織布材質的包覆物，影響樹根正常發育，「尿布樹」就是造成此次路樹倒塌的主要原因。

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▲▼陳美雅實際勘查，倒掉的路根部都還包有不織布材質的包覆物，影響樹根正常發育。（圖／記者賴文萱翻攝）

依據內政部營建署的「公共工程施工綱要規範」，種植及移植一般規定灌木與喬木植入植穴前，應將容器、捆繩及包裹物解除。陳美雅說，早在2017年時工務局便已承諾修正年契約規定，杜絕承包商便宜行事，難道高雄市府過了6年，又忘了嗎？

陳美雅說，這次路樹倒塌，政府未善盡監督之責，放任廠商便宜行事，高雄市府責無旁貸，而高雄市府的因應方式卻是毀屍滅跡。她並提出4點質疑，希望查明真相，不該讓真相隨著傾倒路樹焚化被埋沒。

第一，哨船街植株今年上半年甫補植，上述弊端致風吹即倒，施工廠商及市府是否有依法完成驗收程序？陳美雅要求市府調閱紀錄檢核。第二，植株均有保固期，廠商要予補植，且按規定，出現有「尿布樹」的情形，市府應開罰且要求補植。

▲陳美雅強調，高雄出現有「尿布樹」的情形，市府應開罰且要求補植。（圖／記者賴文萱翻攝）

第三，市府的做法是否是想毀屍滅跡？如倒樹消除焚化，不啻弊端毀屍滅跡，市府是否以颱風不可抗力因素，再花公帑招標補植？此種手法是否是把人民的納稅錢當作ATM提領？第四，高雄市傾倒路樹近千株，絕非個案，要求市府全面清查抓弊。

對此，高雄市工務局回應，鼓山區濱海二路新植樹木包覆物未除，產生有樹木倒塌情形，經查原有喬木不適應該處臨海環境而生長不良，公園處為辦理綠美化，今年自行由苗圃以美植袋培養楝樹換植於該處，在移植過程中未依契約規定辦理新植，本件純屬個案情形，工務局已對廠商依契約規定開罰，並做內部失職人員檢討懲處。

工務局公園處表示，依樹木移植標準作業，每株喬木之種植作業應確實進行樹穴挖掘、鬆土、換土、施用有機肥與土壤拌合，土球去除包覆物、回填土及澆灌等作業。

經查明，本事件是今年4月利用苗圃補植苦楝，廠商未完全將底部布清除，會依合約罰款，除罰款外每株再罰處該植栽所有費用之3倍價金。另針對當下栽植其餘苦楝樹木作全部檢查，並再對廠商予以求償。