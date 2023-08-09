鋼鐵爸獨養自閉兒7年！父親節見手作卡「爸爸我愛你」淚崩了

▲阿嘉在父親節這天專程送給爸爸一張父親節卡片，令爸爸相當感動。（圖／新北市政府社會局，下同）

記者閔文昱／台北報導

「如果倒下了，誰來照顧呢？」這是阿嘉（化名）的父親心中最沉重的痛，他的兒子今年21歲，因患有自閉症，加上妻子多年前不幸往生，他7年來一肩扛起照顧兒子的重任，每天還要趕到修車廠上班，但隨著年紀增長，體力漸漸無法負荷，讓他對於兒子的未來感到相當焦慮，不過在父親節這天，卻收到一張兒子手作卡片，上頭還寫著「爸爸我愛你！」讓他差點淚崩。

新北市社會局指出，阿嘉在新北特教學校畢業前，他的父親很焦慮，因為以阿嘉的能力還無法進入庇護工場，但因自己工時長，無法一直待在家中陪伴對方，所幸經由學校老師介紹，阿嘉到新莊區新豐小作所接受服務，以訓練生活自理能力和未來謀生技能。

社工發現，阿嘉的理解力雖然比較慢，但仍可聽懂大部分的指令，因此決定讓他嘗試代工作業，雖然一開始因步驟繁雜，阿嘉無法完全熟記以致進度落後，但經教保老師一再指導，他已能慢慢跟上其他同儕。此外，社工和教保老師也針對他的人格特質以及專長，提供適當的輔具與職務再設計，讓他慢慢可以自行完成多項代工產品，並對自己更有成就感和自信心。

新北市社會局透露，阿嘉的父親看到兒子的改變後十分欣慰，收到父親節卡片更是無比的感動，非常感謝小作所的幫助，讓他能夠在修車場安心工作，賺錢養家，大大減輕兼顧阿嘉的重擔。

新豐小作所主任詹炳松表示，短短一句「你辛苦了，謝謝你！」對於身心障礙照顧者來說，已經充滿鼓勵與力量，在漫長的照顧路上，家屬不僅要蠟燭兩頭燒，還要承受外界異樣的眼光，因此適時尋求專業的協助，能夠減輕沉重的壓力，同時也能讓照顧者擁有其他生活的選擇。

新北市社會局副局長許秀能表示，新豐小作所是市府委託伊甸基金會辦理，專門幫助年滿15歲至64歲領有身障證明的朋友，提供社會參與、文 康休閒、生活自理及技能培訓等。目前全市含日照中心、小作所、社區家園等，共有58個社區式照顧據點，可以服務984位身障朋友，相對減輕984個家庭的照顧壓力。