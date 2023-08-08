　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

樂天女孩「卉妮」水泥廠熱舞！「浪泥SHOW」引領偏鄉童直播秀自信

▲▼ 。（圖／浪凡基金會）

▲樂天女孩卉妮現身「浪泥SHOW」直播營，孩子們反應熱烈，分享自己喜歡的球員，也現學樂天應援舞。（圖／浪凡基金會提供）

生活中心／綜合報導

樂天女孩「卉妮」與近三十位國中生一起大跳應援舞，臉上盡是開心笑容！浪凡基金會為了讓偏鄉孩子也能有更多展現自己、提升表達力的學習機會，與亞洲水泥合作舉辦「浪泥SHOW」公益直播營隊，透過浪直播平台幕前幕後陣容，邀請具備特殊才藝的直播主，前來花蓮授課，在寓教於樂中，協助孩子們發掘自我，啟發表達力、學習力與數位實力；能和網紅面對面，孩子們非常興奮，兩天活動收穫滿滿，反應熱烈。

▲▼ 。（圖／浪凡基金會）

▲樂天女孩卉妮首度參加公益活動，開心分享自己從體操選手挑戰啦啦隊女孩的心路歷程，也鼓勵孩子不要放棄，要學習找到自己，勇敢做自己才有競爭力。（圖／浪凡基金會提供）

樂天女孩「卉妮」穿著啦啦隊女孩制服一現身，孩子們幾乎瞪大眼睛，聽她分享啦啦隊女孩的甘苦，自我挑戰站在球場上應援，如何透過直播學會和粉絲們互動，反應熱烈，問題千奇百怪，「老師你幾歲？」、「染金髮要多久？」、「你有曾想放棄過嗎？」，卉妮宛如大姊姊分享人生經驗，首度透露自己曾經為了吸引注意染金髮，後來慢慢培養自信，靠實力吸引更多粉絲；繪畫直播主「將軍」以走動式介紹直播，信手拈來一幅亞泥生態園區的蝴蝶速寫彩繪，讓孩子們驚呼太厲害；彈唱直播主「國寶」和歌手「紀儀羚」背著吉他跟孩子們互動起來，一個和學員玩現場點歌，一個和大家歡唱「稻香」，炒熱氣氛唱到手舞足蹈；揚琴美女「凱樂」一出現，大家圍著她爭搶目睹演奏「孤勇者」。

▲▼ 。（圖／浪凡基金會）

▲浪直播主「將軍」在亞泥生態園區開播，孩子們好奇圍觀，親眼看到直播主邊聊邊畫畫，回應訊息快速，直呼實在太厲害了。（圖／浪凡基金會提供）

孩子們透過直播主分享，也學習讓自己站在手機前開播，最後的成果展，是兩分鐘的自由發揮，對從來沒有接觸過直播的他們是一大挑戰；有人自在跳舞到忘我、有人唱歌、有人演起逗趣的雙簧，有孩子們學會邊表演邊回訊息，真的說不出話來就表演足球絕技「挑球」，或是來個跆拳道的「側踢」，每位都勇敢站在鏡頭前，挑戰人生的第一次，如何在鏡頭前展現自己。最後由亞泥公關經理蔡祐吉頒發獎品給六位表現優異的孩子，鼓勵他們不要害怕直播，站在鏡頭前不要害羞，好好秀出自己，不要扭捏，更不要擔心出槌，因為「會進來直播間的觀眾都是喜歡你的」。浪凡基金會董事長馬詠睿則勉勵同學們，直播就像他們熱愛的足球運動，如果上場很緊張ㄧ定踢不好，世大運的選手們，就是想贏，「想著ㄧ定要贏，ㄧ定要很有信心。希望經過這次營隊，你們可以在鏡頭前，也可以很有自信。」

▲▼ 。（圖／浪凡基金會）

▲亞洲水泥攜手浪凡基金會舉辦「浪泥SHOW」兩日直播營。（圖／浪凡基金會提供）

▲▼ 。（圖／浪凡基金會）

▲浪凡基金會董事長馬詠睿講評，鼓勵孩子們要有運動家的精神，想著一定要贏就會有自信，希望透過這次營隊，以後站在鏡頭前，可以更有自信。（圖／浪凡基金會提供）

孩子們也分享兩天活動的參與心得，大家都覺得營隊很好玩，也認識了許多直播知識和器材；不少人分享，透過營隊學到最多的，是勇敢展現自己的優點，不要害怕別人的眼光，還有就是堅持到底的精神。許多人也都躍躍欲試，期許自己未來能透過自媒體，展現出更閃耀的自己。

ET快訊
文藻女大生墜溝亡　才送外婆出殯...母跪地痛哭
蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市
靜宜女大生為愛赴緬4個月！　現況曝光
快訊／《黑澀會》洪詩宣布懷孕！
LIVE／八點檔女星再婚對象是他　女大生練車摔死！父母提國賠
愛上同1女談判　31歲男遭11人活活打死
快訊／台21線「砂石車對撞」！　他身體變形慘死
娜塔莉波曼老公爆「出軌25歲正妹」！
快訊／大谷翔平太狂！　又創大聯盟史無前例紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

樂天女孩「卉妮」水泥廠熱舞！「浪泥SHOW」引領偏鄉童直播秀自信

永續教育從小紮根！東森慈善攜手基隆海科館帶偏鄉學童淨灘、落實綠色生活

【廣編】2023冠德Book Date　夏日旅讀北、中、南

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

樂天女孩「卉妮」水泥廠熱舞！「浪泥SHOW」引領偏鄉童直播秀自信

永續教育從小紮根！東森慈善攜手基隆海科館帶偏鄉學童淨灘、落實綠色生活

【廣編】2023冠德Book Date　夏日旅讀北、中、南

TOYOTA「改款新Camry」11月登場！外觀更運動換2.4升渦輪

美8歲女童「騎滑板車太吵」　遭對面鄰居槍殺！父目睹她頭部中彈

IU經紀公司不忍了！放話「要給惡意網友教訓」　公開訴訟進度

父親節立秋「恐提早冷颼颼」！專家示警：5生肖身體易出問題

賣房燒百萬挺兒足球夢　旅歐小將袁永誠紀錄片計畫啟動

高凌風離世9年！葛兆恩悲痛「牽不到你的手」　 憶最後一個父親節

2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

快訊／張震嶽搶救溺水男「驚睹奪命過程」　遊客玩皮艇誤入深水區喪命

蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市參訪

巫苡萱裸泳保持零色差！藍星蕾「露屁股蛋」被虧心機女

公益熱門新聞

愛爾麗捐贈泰武鄉幸福巴士　打造友善無礙生活

東森慈善攜手基隆海科館！帶偏鄉學童認識海洋永續

樂天女孩引領偏鄉孩子直播秀自信

楊貴媚參與「到宅沐浴車」　憶照顧中風媽媽

2023冠德Book Date　夏日旅讀北、中、南

有洋蔥！植物人返家陪爸爸過節

國泰人壽公益關懷列車啟動21年！

送愛到部落22年！東森爸爸助偏鄉

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

頂新和德　助偏鄉童圓夢

台灣之星響應2016國際淨灘行動

珍惜水資源！「為水走5公里」公益活動

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

更多熱門

相關新聞

東森慈善攜手基隆海科館！帶偏鄉學童認識海洋永續

東森慈善攜手基隆海科館！帶偏鄉學童認識海洋永續

為了逐步邁入2050淨零碳排的目標，東森集團持續發揮影響力，以具體行動響應聯合國永續發展目標，這個暑假更攜手基隆國立海洋科技博物館與行政院環保署，聯合主辦「淨零Fun暑假」營隊，帶著偏鄉學童走出部落，透過課程以及淨灘、認識海鮮、大秀廚藝等實作體驗，親身了解環境保護、海洋永續等議題。

「全明星女狀元」出道前曾是游泳教練

「全明星女狀元」出道前曾是游泳教練

2023冠德Book Date　夏日旅讀北、中、南

2023冠德Book Date　夏日旅讀北、中、南

不解友人東漂花蓮！網揭優勢：退休後想搬去

不解友人東漂花蓮！網揭優勢：退休後想搬去

7旬翁山區失蹤6天　靠1物奇蹟獲救

7旬翁山區失蹤6天　靠1物奇蹟獲救

關鍵字：

公益愛心雲浪泥SHOW浪凡基金會浪LIVE樂天女孩卉妮亞泥亞洲水泥花蓮偏鄉

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面