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和泰yoxi車隊溫馨接送情　守護「非老非障」邊緣家庭

▲▼和泰yoxi車隊溫馨接送情　守護「非老非障」邊緣家庭。（圖／翻攝自影片）

▲和泰集團「移動公益幸福行動」透過yoxi車隊展開溫馨接送情，解決弱勢家庭行的障礙。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

當你正自由地享受旅行、忙碌地趕路通勤，台灣仍有許多人因為健康及經濟問題而無法自由的移動就醫、上學。和泰集團「移動公益幸福行動」特別關照因經濟與生活狀況極不穩定，無力支付交通移動成本的弱勢家庭，透過yoxi車隊展開「溫馨接送情」，解決弱勢家庭「行」的障礙。和泰汽車管理本部劉松山協理說明，今年進一步將服務擴展至高雄，攜手高雄市社會局及純青基金會，捐贈yoxi交通接送1,000趟次，期待這份愛心將為弱勢家庭帶來更多正向改變。

yoxi司機溫馨接送　中風阿公安心就醫

▲▼和泰yoxi車隊溫馨接送情　守護「非老非障」邊緣家庭。（圖／翻攝自影片）

▲和泰集團「移動公益幸福行動」特別關照因經濟與生活狀況極不穩定，無力支付交通移動成本的弱勢家庭。

近期一支暖心影片分享了一位阿公，因健康問題難以自行移動又需要經常就醫，高雄市社會局說明：「阿公中風又罹癌，看他騎摩托車，我們社工都很擔心，後來我們曾媒合一些民間資源或慈善會挹注經費，但接送時間難以完全配合，阿公就醫上的困難仍需要克服」。

如今阿公可以申請和泰集團發起的yoxi移動公益幸福行動，大大解決了就醫方面的問題，社工大讚yoxi司機很能理解社工人員協助個案時的需求，也很友善地會提前到定點等待，而且yoxi是安全駕駛，對於服務脆弱家庭有很大的幫助；yoxi車隊司機林暐恒也表示：「大家都覺得這個活動很有意義，滿不錯的！在車上看到很多那種不幸的人，我們才知道做這個社會上人那麼多人需要幫助」

▲▼和泰yoxi車隊溫馨接送情　守護「非老非障」邊緣家庭。（圖／翻攝自影片）

▲yoxi車隊司機也樂於為社會盡一份心意。

劉松山協理進一步表示：和泰集團的基本使命，就是提供大家買得起的車輛滿足移動需求，但社會上仍有一些人無法買得起車，因此透過yoxi車隊為脆弱家庭提供支持和照顧，滿足他們的移動需求，近幾年開始與地方政府合作，主要針對「非老非障」難以取社會資源的邊緣家庭協助他們就醫、就學，讓更多需要被幫助的人感受到社會的溫暖。

接駁破千趟！和泰yoxi車隊前進高雄守護弱勢家庭

▲▼和泰yoxi車隊溫馨接送情　守護「非老非障」邊緣家庭。（圖／翻攝自影片）

▲移動公益幸福行動累計接駁達千趟以上，近期將服務拓展至高雄。

和泰集團yoxi成立不到三年即完成六都佈局，已成為台灣成長速度最快的計程車叫車平台，同時運用本業交通移動服務打造「移動公益幸福行動」，透過車輛捐贈及yoxi接送服務來幫助更多人解決交通障礙。

「移動公益幸福行動」自2022年起與新北市、台中市合作，全台近百位司機投入，累計接駁達千趟以上，幫助超過1,700位弱勢對象就醫、就學、短程出遊以及社工特殊勤務接送。

▲▼和泰yoxi車隊溫馨接送情　守護「非老非障」邊緣家庭。（圖／翻攝自影片）

▲公益行動針對「非老非障」難以取社會資源的邊緣家庭協助就醫、就學。

近期公益行動也將弱勢接駁服務拓展至高雄，不僅攜手純青基金會捐贈yoxi交通節送一千趟次，也與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，照顧遠地就醫的病童家庭、等家寶寶社會福利協會育幼院童接駁等。

高雄市社會局長謝琍琍也表達感謝和泰集團與純青基金會看見弱勢邊緣族群的困境，願意提供資源，幫助弱勢家庭取得社福資源、教育及醫療服務。

和泰集團表示，「移動公益幸福行動」將持續拓展合作範圍，讓yoxi溫暖接送服務遍布台灣各個角落，這份關愛不僅讓脆弱家庭感受到溫暖，透過有意義的公益行動也成就了yoxi司機樂於助人、回饋社會的一份美意。

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