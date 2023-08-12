編纂首部《雲林縣志》　雲林縣府徵詢耆老座談收錄人物事蹟

▲雲林縣政府將結合23局處、20鄉鎮市公所、民間團體單位等眾力，攜手雲林在地居民和各界共同參與編纂史上第一部《雲林縣志》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府攜手產官學界和地方文史界從2022年啟動編纂史上第一部《雲林縣志》預計2026年完成，記載雲林開拓發展沿革，其中，為研究地方史和區域史建構重要參考文獻，即不可或缺耆老講述，將自8月10日起從古坑始舉辦20場耆老座談會，為縣志編纂邁出新里程，完成台灣歷史最後一塊拼圖。

《雲林縣志》除了卷首及卷尾之外，共有9志34篇，依序為沿革志、地理志、政事志、經濟志、社會志、教育志、宗教志、文化志、人物志，修志共計由44位國內專家學者與地方文史菁英組成撰稿團隊，在總編纂國立中央大學吳學明榮譽教授帶領下，以嚴謹的學術規範，合力完成雲林縣史上首次修志任務，為雲林的變遷留下詳實歷史記錄。

雲林縣長張麗善表示，雲林人文薈萃，自發展以來，政治、社會、經濟、文化等領域人才輩出，優秀之士甚多，經由編纂《雲林縣志》記錄對雲林有重要貢獻的人物。為瞭解地方發展變化及重要人物事蹟，10日起陸續在各鄉鎮市舉辦耆老座談會，希望透過地方耆老、各界賢達及文史工作者們匯聚對話和蒐集人物事蹟，並借重耆老豐厚經歷，徵詢推舉值得寫進縣志的重要人物，以期完備本縣人物歷史紀錄，闡揚歷史文化與人文風華。

文化觀光處陳璧君處長表示，編纂《雲林縣志》是全雲林人的大事，雲林縣政府將結合23局處、20鄉鎮市公所、民間團體單位等眾力，攜手雲林在地居民和各界共同參與，以便豐富各類史料的蒐集，提供做為縣志撰寫的素材，未來期待在全體縣民的協助下，順利完成這次重大的編纂工程，讓雲林長久以來的文獻史料能夠真實地呈現在縣志之中，共創合作縣志的美好風景。

為廣泛徵集記錄雲林縣重要人物事蹟，雲林縣政府與編纂團隊從8月起陸續舉辦鄉鎮市耆老座談會，共計20場次，各場次詳細時間、地點請關注雲林縣政府。

▲雲林縣政府將結合23局處、20鄉鎮市公所、民間團體單位等眾力，攜手雲林在地居民和各界共同參與編纂史上第一部《雲林縣志》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）