「行島東方．環境教育微旅行」　即日起開放報名限額20名

▲「行島東方．環境教育微旅行」即日起開放報名 限額20名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣環境保護局於暑假期間已舉辦2場次環境教育微旅行活動，帶領民眾走訪台東海濱公園、鯉魚山等多處人文與自然風景，將觀光景點搭配在地環境議題，26日下午1點至5點將規劃「行島東方．環境教育微旅行」活行島東方．環境教育微旅行動，推廣「綠色旅遊」，以實踐代替理論，用行動深耕台東環境教育，活動採網路報名( https://pse.is/537tup )，限額20名，即日起開始報名至8月23日下午5點截止或名額額滿為止，活動押金300元，將於活動全程參與後全額退還。

環保局指出，日前已完成2場次環境教育微旅行活動，主題分為「騎島東方」及「島東向山」，結合位於民眾生活周遭的台東海濱公園及鯉魚山，運用海洋及山林生態與當地文史故事，深化微旅行活動內涵，獲得不錯迴響，也讓縣民更認識自己居住的城市。26日將舉行「行島東方．環境教育微旅行」亦搭配永續方舟館周邊舊街市容，透過強化在地城鄉共同記憶點，加深民眾對家鄉的認同感進而產生珍惜之心，攜手建構以友善環境為核心目的的旅遊模式，共同打造「綠色旅遊」與「綠色經濟」的最佳楷模。

環保局呼籲，推廣環境教育不應只停留在書本或教室，應進一步走出戶外親身感受環境變化，路線可小至住家周邊生態，亦可大至台東各大環境教育場域，並可從一場親近日常的環境教育微旅行，培養於日常移動時降低碳排放量、減少製造垃圾的好習慣，將降低環境負荷量作為遊憩目標之一，一起為台東永續旅遊展開新篇章。