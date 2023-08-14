關警「識詐交安宣導團」　與最萌警察大頭娃娃吸睛

▲最美星空活動池上場，關山警察分局於現場宣導，另派出最萌「警察大頭娃娃」在奉茶樹前與民眾合影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「我也要拍」！台東縣最美星空活動池上場，13日18時在伯朗大道奉茶樹旁熱鬧展開。關山警察分局也派出「識詐交安宣導團」於現場實施宣導，另派出最萌「警察大頭娃娃」在奉茶樹前與民眾合影，不僅如此，於宣導攤位上實施「隨機翻題有獎徵答」，大小朋友都踴躍參與，充分達到寓教於樂的效果，宣導效果奇佳。

「2023台東最美星空音樂會」池上場活動，吸引數千名遊客及在地民眾參與，且副縣長王志輝、池上鄉長林建宏、代表會主席林文雄、代表羅菊妹及各村村長等人齊聚與民同樂。關山警察分局員警除於會場周遭執行交通疏導勤務外，另「識詐交安宣導團」派出最萌「警察大頭娃娃」，手戴白色手套，貼上反詐及反毒貼紙，於會場「奉茶樹」下與民眾合影，大小朋友輪流拍下最可愛的相片。並於拍照時，向民眾說明提醒務必注意「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友及人頭帳戶詐騙」等6項常見的詐欺手法。另於宣導攤位上，以「隨機翻題有獎徵答」方式與現場大小朋友互動，因為宣導品種類繁多，排隊人潮滿滿。以上宣導活動深獲民眾好評，不僅達到宣導效果，也大大提昇警察形象。

關山警察分局表示，將會持續運用社區召開治安會議、各鄉(鎮)辦理各項活動及主動前往校園，持續實施反詐騙及交通安全等宣導，期能讓更多的民眾接收到防詐及交通安全訊息，提高防詐及自我防衛的能力，以維護民眾生命財產安全，營造更安全及更優質的生活環境。