鬼門開前「夢到兩神尊」！他求解夢：千里眼、順風耳在看我

▲不少人建議原PO跑一趟媽祖廟。（示意圖／記者吳世龍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

再過3天，也就是8月16日，便是今年農曆7月1日、鬼門開的日子。這個時機點，有網友突然在「匿名公社」發文求問，「如果夢到『千里眼』和『順風耳』神尊在看你，代表什麼意思？」話題引發討論。

這位網友9日在「匿名公社」發文求問，如果夢到千里眼和順風耳兩神尊看著自己，這代表什麼意思？貼文引起討論，就有一票網友歪樓，「還好不是牛頭馬面，不然就涼了」、「代表你正在睡覺」、「請問明牌多少？」「眼科、耳鼻喉科要記得看」、「代表你戲說台灣看太多了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他人則紛紛留言，「有沒有做什麼虧心事啊？」「叫你別做壞事，祂們在盯著你」、「去媽祖廟拜拜，如果再夢到可能有事跟你說，或是別做違背良心的事」、「去廟裡拜拜，順便問問神明啊」、「叫你多看多聽閉嘴不要說話」、「那你要問媽祖呀！你問網友是想省香油錢嗎？」

據悉，民間的神話傳說中，替媽祖察聽世情的兩大駕前護衛神，分別為青面綠衣、左手持方天畫戟、右手舉至額前做遠視狀的千里眼（又稱金精將軍），以及赤面紅衣、右手持月眉斧頭、左手舉至側耳作聽音狀的順風耳（又稱水精將軍）。

另外，距離農曆鬼門開還有3天，許多供信眾「問事」的宮廟每到農曆七月都會暫停此項服務，並提前提醒鬼門開後應注意的事項。台南開臺聖地三老爺宮12日就發文，表示馬府千歲降駕提醒，「眾弟子七月行事謹慎小心，特別注意要『遠水』。」