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今年要拜哪一款？中元泡麵十大熱銷榜出爐　最搶手口味夯到一個月賣破11萬杯

momo「2023中元普渡泡麵十大熱銷榜」（圖／momo提供）

▲泡麵已成為普渡必備供品，而今年該拜哪一款，網購業者特別公布2023中元普渡泡麵十大熱銷榜。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

口味選擇多、準備快速方便的泡麵，上桌拜拜看起來澎派，是中元普渡不可或缺的供品之一，而今年要拜買哪款最對味？網購業者特別公布「2023中元泡麵十大熱銷榜」，儘管有日韓、東南亞各式異國風味泡麵搶攻市場，本土台味仍是消費者的最愛，前三名入榜的除了有花雕雞麵、統一肉燥麵，還有賣超好的來一客，尤其是鮮蝦魚板風味，單月銷售量換算下來，相當於一個月吃掉半個足球場。

中元普渡拜泡麵，東森購物網統計站上10大熱銷泡麵排行榜，濃郁藥膳湯頭搭配香Q的細麵，又能吃到雞肉塊的台酒花雕雞麵，坐穩銷售冠軍寶座；來一客更是賣到一口氣拿下三席，不只有鮮蝦魚板風味受歡迎拿下亞軍，韓式泡菜、牛肉蔬菜兩款風味也入榜，分佔第7名與第9名。經典的統一肉燥麵，以特大號排名第3。其餘名次，第4～6名分別是台酒花雕酸菜牛肉麵、統一科學麵、台酒酒香蒙古鍋牛肉麵，第8名滿漢大餐蔥燒牛肉麵，第10名味丹隨緣椎茸味湯麵。

東森購物網統計站上10大熱銷泡麵排行榜（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網統計站上10大熱銷泡麵排行榜，整體來說，台式經典口味依舊是消費者的最愛。（圖／翻攝自東森購物）

東森購物網指出，綜觀榜單結果，台式經典口味依舊是東森消費者的最愛，其中，台酒酒香蒙古鍋牛肉麵是近年市場的暢銷新口味，一進榜就躍升第6名，是這次的榜單黑馬。中元節即將到來，平台針對泡麵主力品牌，包括台酒、統一等，在中元檔期祭出東森幣擴折、滿額折等活動，同時推出普渡攻略，集結拜拜箱、懶人包等超值經濟組合以及飲料、零食等，一站備齊拜拜供品，再享優惠省荷包。

momo也公布「2023中元普渡泡麵十大熱銷榜」，發現有別於居家自煮需求選購袋裝泡麵，中元普渡時，消費者偏好各別分裝的「杯麵/碗麵」，更能呈現澎派的供桌；口味選擇仍是最愛「台味泡麵」，橫掃熱銷榜冠軍及五個席次，像是「來一客」鮮蝦魚板風味杯今年再度蟬聯冠軍寶座，清甜鮮蝦、小巧魚板搭配嫩芽海帶，帶出清爽又鮮美的湯頭，單月狂銷破11萬杯，相當於半個足球場。

泡麵界常勝軍「統一麵」肉燥風味同樣進榜，在momo榜單中獲得第3名；熱銷第4名為大學生譽為最奢華的泡麵「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵；第6名及第9名為國民速食乾麵第一品牌「維力」炸醬麵、維力一度贊紅燒牛肉麵。

momo「2023中元普渡泡麵十大熱銷榜」（圖／momo提供）

▲今年日本、韓國旅遊風氣大爆發，也讓「日韓風味」泡麵備受消費者關注。（圖／momo提供）

此外，今年日本、韓國旅遊風氣大爆發，也讓「日韓風味」泡麵備受消費者關注，像是首次登上熱銷榜就擠進第2名的「NISSIN日清」咚兵衛油豆腐烏龍麵；第5名由韓國國民拉麵「NONG SHIM」農心辛拉麵拿下；第7名、第8名分別為「NISSIN日清」合味道海鮮杯麵，以及回購率極高的「NONG SHIM」。來自馬來西亞的「大瑪南洋蔬食」酸辣粉首度衝上第10名，是今年熱銷榜一大亮點。

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