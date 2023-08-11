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中元普渡省錢攻略！電商強打泡麵、零食折扣　再推4大行業拜拜箱

樂天市場中元檔期活動（圖／樂天市場提供）

▲網購業者推中元檔期活動，讓消費者省時省力又省錢搞定拜拜供品。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中元節即將到來，依據傳統習俗，不少公司行號及家戶會普渡祭拜，看準民眾採買供品需求，電商陸續開跑中元檔期活動，泡麵、零食、飲料、罐頭推促銷，可以省錢買整箱來拜之外，懶人最愛、廣受歡迎的拜拜箱，今年除了有多款組合供選購，其中有平台瞄準4大行業、4大新興族群不同需求做推薦，準備起來更省時省力。

準備中元普渡供品，東森購物網針對台酒、統一等泡麵主力品牌，在中元檔期祭出東森幣擴折、滿額折等活動，同時推出「中元普渡攻略」專區，集結飲料、零食、罐頭、三牲四果等，一站就澎派備齊，擺好擺滿祭中元，再享優惠省荷包，還有各款拜拜箱如中元普渡金澎派豪華箱18件組、小資家庭拜拜箱10件組，經濟組合一箱搞定，而且不須出門直接送到家；另外也提供代拜服務，沒空自己拜的人，可選擇線上法會普渡，由廟方代理祈福。

東森購物中元檔期活動（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網推出「中元普渡攻略」專區，免出門，一站就快速採買好供品。（圖／翻攝自東森購物）

momo公布「2023中元泡麵十大熱銷榜」，台味泡麵仍以五席之姿榮登消費者的最愛，包括來一客鮮蝦魚板風味、統一肉燥麵、滿漢大餐蔥燒牛肉麵、維力炸醬麵、維力一度贊紅燒牛肉，來自馬來西亞的「大瑪南洋蔬食」酸辣粉首度衝上第十名，成為今年熱銷榜一大亮點。即日起至8/31，站上攜手超過150家泡麵品牌如統一、味丹、維力、農心、NISSIN日清、來一客，祭出上千款泡麵優惠5折起，再加碼消費滿額登記抽品客巨型加油棒、10%mo幣等優惠。

今年PChome 24h購物特別瞄準金融、服務、科技、商業等4大行業與小資、素食、喜愛優良食品及線上普渡等4大新興族群需求，獨家推出10款拜拜箱，最低58折起，包括科技業護國零食「乖乖-萬事順利箱」、納入金融業必備發財水和得意的一天日本玄米油，代表有「油水」財運來的「發財拜拜箱」；集結來一客杯麵及旺旺一定要拜零食組等招客好物的「好客來拜拜箱」，以及擺出麥香紅茶鼓動商品好賣業績開紅盤，還有旺旺、炒麵等經典零食組合的「業績長虹拜拜箱」。

PChome 24h購物中元檔期活動（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24h購物針對不同族群需求推出10款拜拜箱。（圖／PChome 24h購物提供）

隨著中元普渡接近，Yahoo奇摩購物近日觀察，箱購泡麵、飲料等供祭品銷售顯著提升，餅乾、零食業績順勢成長3倍；進一步公布中元普渡熱銷排行榜，發現消費者普渡拜拜經典供品長年不敗，泡麵類由統一肉燥麵強勢奪冠，罐頭類則是愛之味四川麻婆豆腐罐頭獲勝，零食由樂事組合包拿下第一。即日起，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城推出中元普渡5折起活動，同時可在站上預購白沙屯媽中元平安箱，直送現場參與普渡法會。

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城推出中元普渡5折起活動（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城推出中元普渡5折起活動。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

搶攻中元商機，樂天市場聯合愛買線上購物精選上千件普渡必拜商品，包括糖果餅乾、罐頭泡麵、冰品飲料、三牲四果及祭祀用品等，早鳥優惠最低5折起，同時推出受歡迎的箱購組合及平安祈福箱，除了乖乖越拜越乖箱、一定要拜零嘴餅乾組合箱、樂事洋芋片限量熱銷組，還有廣受好評的平安祈福箱，白沙屯媽中元平安箱內含14樣商品及普渡旗、金福卡，由愛買代送至白沙屯拱天宮進行贊普法會後，再幫消費者送到家，宅在家即能祈福去厄保平安。

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