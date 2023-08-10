南投最嚴重！卡努釀各地農損共1億8707萬　農業部設農業重建小組

▲農業部颱風災害應處作為。（圖／行政院提供，點圖放大）

記者江采蓁／綜合報導

受到卡努颱風所挾帶的暴雨影響，台灣各地農業損失慘重，經查報截至8月9日17時止共損失1億8707萬元，其中南投縣損失最為嚴重，共損失1億5961萬元，佔總體損失的85％。為協助農民儘速復耕、復養，農業部也已成立「農業重建小組」，提供農業基礎建設修復、農產業復耕復養及相關農業資材補助等事項之諮詢或協助服務。

農業部於8月1日揭牌成立後，因應卡努颱風來襲，迅即啟動農業防災應變，與颱風警報4天期間計投入3473人次人力，全力針對農產業防災、土石流與大規模崩塌預警疏散、農田水利水閘門啟閉、水庫放水等落實應處，並就相關農產物災損積極查報，啟動相關救助作為。

農業部指出，這次在土石流警戒方面，共發布土石流及大規模崩塌15報警戒，運用細胞廣播等多元管道通知影響範圍內保全對象，包括土石流紅色警戒56條、黃色警戒206條；大規模崩塌紅色警戒1處（南投縣）、黃色警戒4處；國家森林遊樂區則依降雨熱區，陸續公告計12處休園，均於休園前8小時發布，確保遊客安全；農業水庫計有4座調節性放水，均依標準作業程序操作。

卡努颱風造成農業災損經查報至8月9日17時止共計1億8707萬元，其中南投縣損失最為嚴重，共損失1億5961萬元，農業部已請地方政府加速查報，以利各地災情評估，必要時主動公告受災嚴重地區現金救助事項。

農業部表示，為協助農民儘速復耕、復養，農業部也已成立「農業重建小組」，動員所屬各機關與試驗改良場所人力，提供農業基礎建設修復、農產業復耕復養及相關農業資材補助等事項之諮詢或協助服務；為穩定農產品民生供應，農業部也將嚴密監控農漁畜產品供應，適時啟動平穩措施。