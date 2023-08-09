　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投仁愛鄉「全品項農作物」列災損救助　農業部最快今公告

▲風災重創南投縣，農業損失高達1.3億元。（圖／農業部農糧署提供）

▲風災重創南投縣，農業損失高達1.3億元。（圖／農業部農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

卡努颱風豪雨重創南投！根據農業部農糧署統計，截至昨（8）日傍晚17時止，全國農業災損計1.5億餘元，其中南投縣農損就高達1.3億元。農業部長陳吉仲昨前往南投勘災，發現災區因道路中斷無法前進農田察看農損情況，宣布將公告仁愛鄉為卡努颱風農業天然災害全品項農作物救助地區，並採免現勘方式，從優從速辦理，預計最快今天就會正式公告。

農糧署副署長姚志旺表示，以往農損認定需先經過地方公所人員初勘，再經過農糧署、農改場人員複勘確認，補助流程費時，考量南投仁愛鄉災損慘重，公所人力投入救災嚴重不足，以及道路中斷無法前進農田災區，將儘速召開專家會議，預計今天就會公告南投仁愛鄉為農業天然災害全品項農作物救助地區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲指出，除將南投縣仁愛鄉公告為農業天然災害全品項農作物救助地區外，另召開專家會議，透過強降雨量、田間淹排水情況、作物耐受性等等科學數據及實務經驗，進行綜合評估；以及產銷履歷、過去領有天災救助及對地綠色環境給付等過往客觀耕作資料，來設計免現勘的方式，藉此減輕地方公所的人力負擔，讓農民能盡快得到救助並開始恢復田間。

農業部表示，天災救助只是當下止損的第一步，後續還有農水路的修整、損壞溫網室重建、田間清淤等等各種復建工作要接續進行，會全力協助農民重建家園。

▲風災重創南投縣，農業損失高達1.3億元。（圖／農業部農糧署提供）

▲農業部長陳吉仲前往南投視察農損情況。（圖／農業部農糧署提供）

ET快訊
帶300元南下見網友！　21歲女「公園散步」慘被丟包
快訊／台電虧4000億瀕臨破產！　王美花回應了
快訊／林襄爆熱戀馬傑森！　球團說話了　
林襄交往球員踩禁忌「下場離隊」？　經紀人急發聲
阿宏事件重演！　台中妹被網友丟包
快訊／將核電列乾淨能源！侯友宜主張「核一二三延役、重啟核四」
快訊／越南法國麵包檢驗出爐！　「3食品」驗出沙門氏菌
快訊／9縣市大雨特報！　大雷雨時段出爐
屁孩嗆「我天公之子」槍抵老闆腦！　媽見上銬急：他喝醉啦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／馬路上有「巨無霸插座」！台中奇景+1　店老闆認了違規畫路

修飛機引擎「起薪4萬元」　應徵條件驚呆他！兩派吵翻了

16億元補助民眾拆除石綿建材　環保署：即起開放申請

「我知道你在偷聽...」半夜詭異女聲無限循環　他抬頭驚見床邊站一人

2023世界客家博覽會演出攻略　Yappy推薦「必看演出」快收藏！

820還路於民！號召萬人凱道遊行　邀交長、總統候選人「出來走路」

南投仁愛鄉「全品項農作物」列災損救助　農業部最快今公告

9縣市大雨特報！「雨彈升級」各地迎豪雨、大雷雨時段出爐

妹子剛畢業「到星巴克工作兩周」崩潰！　前員工全說了

清境農場開園了！一早遊客「僅3人」　昨住山上民宿今搶頭香

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

獨／馬路上有「巨無霸插座」！台中奇景+1　店老闆認了違規畫路

修飛機引擎「起薪4萬元」　應徵條件驚呆他！兩派吵翻了

16億元補助民眾拆除石綿建材　環保署：即起開放申請

「我知道你在偷聽...」半夜詭異女聲無限循環　他抬頭驚見床邊站一人

2023世界客家博覽會演出攻略　Yappy推薦「必看演出」快收藏！

820還路於民！號召萬人凱道遊行　邀交長、總統候選人「出來走路」

南投仁愛鄉「全品項農作物」列災損救助　農業部最快今公告

9縣市大雨特報！「雨彈升級」各地迎豪雨、大雷雨時段出爐

妹子剛畢業「到星巴克工作兩周」崩潰！　前員工全說了

清境農場開園了！一早遊客「僅3人」　昨住山上民宿今搶頭香

獨／馬路上有「巨無霸插座」！台中奇景+1　店老闆認了違規畫路

獅子、處女座飯店慶生！慕軒贈蛋糕+房型升等　和逸直接送萬元券

每月4萬包養按摩師被拒　人夫看完「帥哥影片」崩潰了

聖僧圓寂2個月「肉身零腐化」！信徒跪拜驚呼：還對我們微笑

李玟爆「過世7天前曾輕生」被救回！　知情人控Bruce：隔天爽出國度假

弱勢族群活存年利率5%！王道銀推扶助存款　第一桶金不是夢

好消息！「書僮」克蕭即將於本周回歸　復出對戰洛磯

大英博物館外遭砍傷！男子手臂噴血　路人嚇壞奔逃

侯友宜喊「核一、二、三延役」　賴品妤：重啟個屁！一本正經講幹話

最快8月底前排放福島核廢水　日本漁民「強烈反對」

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

生活熱門新聞

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

林知延700萬豪門婚宴　賓客撐起台股半邊天

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

花1200元想被河北踩遭拒　工作人員犧牲圓他夢

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒

更多熱門

相關新聞

剉冰4配料原型曝！「粉粿黃黃的」不是人工色素

剉冰4配料原型曝！「粉粿黃黃的」不是人工色素

天氣熱爆讓人一踏出冷氣房就快融化！這時來碗透心涼的剉冰，是最棒享受，而你吃冰都會加什麼料呢？知道這些配料是怎麼做出來的嗎？農業部一一揭開它們的神秘面紗，赫見珍珠的原料「樹薯」在未經加工前竟含有毒性；此外，許多人擔心「粉粿黃黃的」是添加人工色素，其實不是。

雲林支援「通路大隊」　進駐南投援助災後復原

雲林支援「通路大隊」　進駐南投援助災後復原

農業部出手！下周蛋價續凍漲　養雞協會控：官方干預市場機制

農業部出手！下周蛋價續凍漲　養雞協會控：官方干預市場機制

鄭文燦：台14線拚下午5點搶通雙向　中央全力支持災損恢復

鄭文燦：台14線拚下午5點搶通雙向　中央全力支持災損恢復

獨／農業部甫升格又傳缺蛋！下周恐漲2~3元　蛋商公會今下午拍板

獨／農業部甫升格又傳缺蛋！下周恐漲2~3元　蛋商公會今下午拍板

關鍵字：

農業部南投縣農損

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

廖人帥深夜摟女模一路親！「開腳交疊」黏TT帶回家

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面