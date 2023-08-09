南投仁愛鄉「全品項農作物」列災損救助　農業部最快今公告

▲風災重創南投縣，農業損失高達1.3億元。（圖／農業部農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

卡努颱風豪雨重創南投！根據農業部農糧署統計，截至昨（8）日傍晚17時止，全國農業災損計1.5億餘元，其中南投縣農損就高達1.3億元。農業部長陳吉仲昨前往南投勘災，發現災區因道路中斷無法前進農田察看農損情況，宣布將公告仁愛鄉為卡努颱風農業天然災害全品項農作物救助地區，並採免現勘方式，從優從速辦理，預計最快今天就會正式公告。

農糧署副署長姚志旺表示，以往農損認定需先經過地方公所人員初勘，再經過農糧署、農改場人員複勘確認，補助流程費時，考量南投仁愛鄉災損慘重，公所人力投入救災嚴重不足，以及道路中斷無法前進農田災區，將儘速召開專家會議，預計今天就會公告南投仁愛鄉為農業天然災害全品項農作物救助地區。

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陳吉仲指出，除將南投縣仁愛鄉公告為農業天然災害全品項農作物救助地區外，另召開專家會議，透過強降雨量、田間淹排水情況、作物耐受性等等科學數據及實務經驗，進行綜合評估；以及產銷履歷、過去領有天災救助及對地綠色環境給付等過往客觀耕作資料，來設計免現勘的方式，藉此減輕地方公所的人力負擔，讓農民能盡快得到救助並開始恢復田間。

農業部表示，天災救助只是當下止損的第一步，後續還有農水路的修整、損壞溫網室重建、田間清淤等等各種復建工作要接續進行，會全力協助農民重建家園。





▲農業部長陳吉仲前往南投視察農損情況。（圖／農業部農糧署提供）