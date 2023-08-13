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兩周後開學！國產蛋量不足　農業部急調度：優先供營養午餐

▲▼蛋價又傳上漲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲國產雞蛋量能不足，開學在即，農業部表示國產蛋將優先供應營養午餐和市場消費端。（圖／記者謝盛帆攝）

記者楊惠琪／台北報導

受天熱、雞隻淘汰與換羽影響，國內雞蛋產能仍未恢復往日水準，近期又傳缺蛋，全國各產區產量均告急，導致蛋商頻繁調蛋，眼看兩周後就要開學，學校營養午餐恢復供應，恐再掀搶蛋潮。農業部畜牧司副司長李宜謙表示，冷鏈庫存6千萬顆進口蛋將調度加工業者使用，國產雞蛋會優先供應給營養午餐和消費通路端。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3195萬隻蛋雞投入生產，雞蛋日生產量11萬3500箱（每箱約2百顆）。而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各產地生產狀況均呈現「量稍不足」，日產量約只有10萬多箱左右，每天供應缺口仍有約1萬箱。

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中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，近期許多雞農淘汰老母雞，加上天氣炎熱，國內產能持續探底，全國各產地都缺蛋，到處都在調蛋，預估產量要到10月才會慢慢回升，兩周後就要開學，再不進行產銷調節，屆時只會更缺蛋，希望官方對蛋價不要過度干預，應回歸市場機制。

中華民國蛋價評議委員會執行陳進丁也說，國產雞蛋不足是事實，官方說的不缺蛋，是指進口蛋不缺，目前全台各產地都產量不足，因正值消費淡季，勉強產銷平衡，但開學後恐怕又會掀起國產雞蛋的搶蛋潮，而進口蛋買氣差，之前進口商慘賠，願意再進口的意願不高，進口蛋能否再度救援，值得關注。

李宜謙表示，為調度國內雞蛋產銷，目前冷鏈庫存保持6千萬顆的進口蛋，都是從產地來台約一到二個月內的雞蛋，全程冷鏈保存，鮮度沒有問題，一旦中小學開學營養午餐恢復供應，進口蛋就會優先調度加工業者使用，國產雞蛋優先供學校和一般消費市場使用，維持產銷平衡，不會有缺蛋危機。

針對近期陸續有消費者反映，在賣場通路端買不到盒裝洗選蛋，李宜謙表示，目前國內洗選盒裝蛋以國產蛋為主，的確有部分產區因為淘汰寡產老母雞或進行換羽作業，難免影響洗選作業，但強調只是短暫現象與區域性問題，因為北部消費者習慣購買盒裝蛋、中南部多購買零售散蛋，所以中南部沒有缺蛋問題，北部則是通路調節問題，可能今天買不到，過兩天就買得到了。

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