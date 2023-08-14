「在地人說在地故事」　推廣飲食小故事迎接「台南400」

▲台南市中西區公所特別以飲食文主題，舉辦「在地人說在地故事」導覽員培訓課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南開台首府擁有豐富文化底蘊，尤其是多元且蘊含歷史的飲食文化，曾獲《CNN travel》介紹為「Taiwan’s capital of food」，中西區公所特別以飲食文主題，舉辦「在地人說在地故事」導覽員培訓課程。

43名學員在專業師資引領下，實地踏查從黑輪、油飯、青草茶等庶民小吃，到咖啡、布丁、冰室等外國文化影響的特色甜點，產出46份中西區飲食特色故事的學習單，明年2024公所將接續辦理飲食主題的走讀活動，推廣中西區飲食小故事，一起迎接「台南400」。

中西區公所主辦的「在地人說在地故事」導覽員培訓課程今年邁入第4屆，本屆課程聚焦於「府城特色飲食文化」，由台陽文史研究學會-陳曉怡老師深入介紹酒樓與酒家菜、筑馨居勇伯-周榮棠介紹台南時常去吃的小吃攤、台南市導覽協會邱明賢、歐財榮、陳冠州、曾娜、林麗月等5位導覽老師帶領學員實地深入巷弄探訪中西區美食，共計83人報名參加，43位學員完訓，反應熱烈。

市長黃偉哲表示，台南「美食之都」的稱號享譽國際，逾400年文化歷史的堆疊與多元飲食文化的融合，造就台南飲食的獨特與多樣性，更是台南作為觀光城市的豐厚文化底蘊。

中西區長汪慶龍表示，公所長期致力推展中西區特色文化觀光與商圈產業發展，而每位在地導覽員都是推廣中西區觀光的最佳代言人，感謝市府文化局對社造計畫的指導與支持，期待導覽員們無論是傳統美食、庶民小吃、創意料理、經典台菜，在深入介紹台南古蹟、巷弄故事的同時，也能將中西區特色飲食文化帶給每位旅客，用飲食和「世界交陪」。

北漂20多年返鄉的學員沈麗芬介紹由辛海樹和陳玉夫妻創始的老字號「海龍肉粽」，在五條港傳承80多年，儼然是府城小吃史，辛家後人同心協力把神農街64號的「起家厝」整理為「海龍辛花園」故事館；喜歡在府城巷弄探詢各式台南小吃，與「包仔祿」接班人同是國小同學的學員郭席珍，透過食物、土地和人深深連結的味蕾記憶，憶起兒時父親牽她的手問道「阿珍，你欲食啥？」的感情記憶；「市場控」學員黃郁婷介紹「恰恰」才好吃的水仙宮市場隱藏版美食－無名水煎包；「土生土長的土雞」學員何隨翠介紹醫師斜槓甜點師的「順風號Sūnhonghō」希望來到「順風號」的每一個人都能順風的迎接往後的每一個日子。

今年的「在地人說在地故事」學習單踏查成果公所也將整理上傳至「中西區文化地圖」資料庫網站（https://www.tnoldvideo.tw/new/），府城食物的溫度，也是人情的溫度，期望市民朋友也能留心身邊街頭巷弄的故事，瞭解在地的獨特飲食文化，擴大更多人認識中西區歷史脈絡與庶民記憶故事。