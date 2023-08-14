賴清德出訪「暫停總統選舉」　趙怡翔：低調過境美避開選舉聯想

▲賴副總統率團出訪巴拉圭，去程過境紐約。他在當地時間13日中午於緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加主流暨僑界人士宴會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德近日啟程出訪友邦巴拉圭，期間過境美國紐約與舊金山。對此，民進黨國際部主任、議員趙怡翔14日表示，賴清德這次出訪，形同「暫停」自己的總統選戰，在行程僅以總統特使與副總統的身分進行各項外交安排，選擇以比較低調的方式過境美國，避開任何選舉方面的聯想。

趙怡翔表示，準備選舉、準備執政兩者之間，最大的差異，就是後者會將國家利益放在優先的位置，不讓短期的政治操作勝過國家的長遠發展。他說，這是為何近年來民進黨的穩健執政贏得世界的肯定與支持，這也正是賴清德這趟出訪行程所展現出的風格與基調。

趙怡翔說，在這趟行程當中，賴清德設定的目標，就是順利完成當前的重要外交任務，這項任務即為代表總統蔡英文及全體台灣人民向巴拉圭新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）表達恭賀與祝福，並開拓與新任政府的雙邊合作，台巴邦誼長達66年，巴拉圭是我們在南美洲唯一邦交國，也是台商在該區域的重要樞紐，此關係具濃厚的外交含意。

另一方面，趙怡翔說，這代表即便中方宣布軍演，並在台灣甚至巴拉圭國內進行訊息戰操作，賴清德並不會因為任何壓力而改變推動國家外交的決心。他說，相信政府團隊在過程中與美方保持密切聯繫，雙方同時都有向外界強調相關出訪安排與過往一致，對岸沒有必要過度解讀，台美一同努力降溫區域情勢，避免這場外交專案受到影響。

趙怡翔表示，賴清德形同「暫停」自己的總統選戰，在行程僅以總統特使與副總統的身分進行各項外交安排，選擇以比較低調的方式過境美國，避開任何選舉方面的聯想。

趙怡翔說，這包括在紐約與舊金山的過境行程中，維持與近年蔡政府上任後副總統過境的一致規格，強調與台僑的相關互動機會，並與包括主席羅森伯格等AIT官員在內討論台美合作。

趙怡翔說，選舉經常強調的是新聞與曝光，但在台灣艱困的外交中，穩健與踏實則更為重要，在這趟外交任務中，賴清德顧及的則是如何拓展台灣的國際空間，向世界展現在動盪的區域環境中，台灣將持續扮演負責任的角色。

趙怡翔指出，這些努力被國際媒體看見，包括《華爾街日報》等媒體就指出，對岸若做出強烈的軍事回應，這則會負面影響其自身利益。他認為，「不退縮、不冒進」，就是賴清德的穩健台風，也是為什麼他是台灣未來，也是這場選舉中的最佳選擇。