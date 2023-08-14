八字輕小心！3星座易與好兄弟「連線」　出現1情形要提高警覺

▲明（15）日的深夜11點，也就是所謂的農曆7月1日子時，即進入鬼月。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月初一（8月16日）鬼門開，有些人的八字可能偏輕要特別注意！塔羅星座艾菲爾老師日前參與《命運好好玩》節目錄製時提到，有3星座會因鬼門開而受影響，這3個容易與外靈連線的星座皆為「水象」，艾菲爾提醒，多注意多做好事，就能趨吉避凶。請參考太陽及上升星座。

第3名巨蟹座： 運勢弱勢，會被干擾

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運勢偏弱時，自身的能量較易於受到干擾，比如生病時、失業時、感情波折或是工作不順利，皆容易受到外靈影響，而受到干擾的巨蟹座，則會經常無理由的開始哭泣，運勢偏低加上負面情緒，雙重負面的影響下，就容易遇上不好的靈力或磁場。對此艾菲爾老師提到，若要提振自己的能量時，建議多曬白天的日光，藉由日光來提升自己的陽氣，來緩和負面情緒。

第2名 雙魚座： 體質敏感，可以入夢。

不論男性還是女性，很多雙魚座的人本身體質就敏感，容易看見似有似無的黑影，或是一般人聽不見的聲音，尤其是雙魚在睡覺時，特別容易有外靈入夢的情況。雙魚座的守護星為海王星，而海王星跟雙魚的潛意識，與前世有關，所以雙魚若是與外靈有所聯繫，大部分是因為因果關係需要去解決。

第1名 天蠍座 ： 第六感強，可以感應。

天蠍座的人本身第6感較強，容易感受到磁場，需要特別注意；其實天蠍座是特別容易出醫生的星座，醫生又容易接觸到生老病死，透過靈力跟磁場就蠻容易感應到，有時閃過的預感、畫面或者氣味，都是因為第6感的顯現，因此天蠍可以跟神界、靈界或鬼界做連結。

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