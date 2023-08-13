小嬸生4孩霸佔主臥！　不准搬走超扯理由人妻怒了

▲除了婆媳關係，妯娌之間如何相處，也決定了一家人的和諧。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻抱怨，原本打算搬出去住，結果小嬸居然說這樣害他們經濟負擔重，讓她相當傻眼，「妯娌同住一個屋簷下，基本上各自安好最好。」不過不少人看完後，都勸她快點搬出去。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，自己沒生小孩，而小嬸生了4個小孩，剛一起住時，小嬸就說他們家人比較多，所以要睡大主臥室，還有小孩子還小，所以家裡的停車位要留給他們，這些她都可以接受；豈料之後他們夫妻打算搬出去自己住，小嬸居然說這樣害他們經濟負擔很重，因為要養小孩。

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人妻傻眼，「好笑欸，自己要生那麼多，又要在那邊叫養不起，還說我們住一起，比較好照應，照應個屁啊！」人妻透露，公公生病住院，小嬸丟下一句要顧小孩不方便，所以都是她和老公在照顧公公，「那請問我老公請假的錢就不是錢嗎？憑什麼你們有小孩就不方便照顧這種道理。」

人妻嘆，不僅如此，小嬸還會怪她買早餐、洗衣服為何不順便連他們的一起洗、一起買，讓她真的非常傻眼，「妳買東西的時候也沒有想到我跟我老公，有時候買點心給妳小孩吃，妳跟妳小孩說，冰的不准吃，伯母買的都不能吃，妳到底要在那邊叫什麼？」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「趕快搬家，這種人日後一定很多閒話說，搞不好會在你背後說三道四」、「這種摩擦跟矛盾會越來越多，妯娌儘量不要見面」、「把妳當分母吃相難看，超怕妳搬走又雞歪的要死」、「其實妳怎麼做她都會有意見，搬出去自己管好自己就好」。

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