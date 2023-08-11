穿洋裝吃鐵板燒！老闆問「預產期什麼時候」　真相讓她更火大

▲原PO穿著洋裝。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「再不想看到這個噁心巫婆！」一名女網友發文表示，婆婆日前生日，所以一家人就去鐵板燒店吃飯，怎料穿著洋裝的她才剛坐下，老闆竟問她「預產期什麼時候啊？」事後她和老公抱怨老闆沒禮貌，結果對方卻說「是我媽騙她的」，讓她頓時覺得很丟臉，「我當下超想翻桌走人！」

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，前幾天一家人去鐵板燒店幫婆婆過生日，結果穿著洋裝的她才剛坐下，老闆便問她「預產期什麼時候啊？」聞言，她有點不高興的回答，「不好意思，我沒有要生！」

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原PO認為，她穿的衣服再怎麼樣也不像孕婦裝，結果老闆卻這樣問，真的很沒禮貌，怎料當她向一旁的老公抱怨時，對方才解釋「是我媽騙他的！」後來原PO裝湯時，老闆告訴她，除了生日有送大干貝，店裡也會送媽媽干貝，這時婆婆立刻插話，「那一個快要當媽媽的，可以送嗎？」

▲婆婆讓原PO覺得很丟臉。（示意圖／CFP）

「你家那麼有錢，是有差那一粒干貝？」原PO直呼丟臉，甚至想翻桌走人，結果婆婆又改口說自己很想要孫子，但媳婦都不生。原PO事後氣得罵老公，說她晚上不吃蛋糕了，結果隊友卻要她別這樣，「他老娘不是那個意思！」雙方現在冷戰中，雖然老公頻頻道歉，但原PO仍不想原諒，「再不想看到這個噁心巫婆！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「婆家人很沒家教，婆婆能這樣開媳婦的玩笑嗎？重點是老公當下沒制止，然後看著事情發生，全婆家人讓媳婦在外面丟臉很好玩嗎」、「你老公也有事，他在那沒阻止嗎」、「是婆婆貪小便宜的，跟老公沒關係，好啦！別對你老公生氣了」、「為了一個食物說謊，也太貪心便宜了」、「你跟老闆說，婆+姑也快生了，讓他們收2個大干貝」。