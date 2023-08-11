　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

穿洋裝吃鐵板燒！老闆問「預產期什麼時候」　真相讓她更火大

親力親為累死自己？這三種手相天生就是「勞碌命」（圖／CC0）（圖／業者命運好好玩提供）

▲原PO穿著洋裝。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「再不想看到這個噁心巫婆！」一名女網友發文表示，婆婆日前生日，所以一家人就去鐵板燒店吃飯，怎料穿著洋裝的她才剛坐下，老闆竟問她「預產期什麼時候啊？」事後她和老公抱怨老闆沒禮貌，結果對方卻說「是我媽騙她的」，讓她頓時覺得很丟臉，「我當下超想翻桌走人！」

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，前幾天一家人去鐵板燒店幫婆婆過生日，結果穿著洋裝的她才剛坐下，老闆便問她「預產期什麼時候啊？」聞言，她有點不高興的回答，「不好意思，我沒有要生！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，她穿的衣服再怎麼樣也不像孕婦裝，結果老闆卻這樣問，真的很沒禮貌，怎料當她向一旁的老公抱怨時，對方才解釋「是我媽騙他的！」後來原PO裝湯時，老闆告訴她，除了生日有送大干貝，店裡也會送媽媽干貝，這時婆婆立刻插話，「那一個快要當媽媽的，可以送嗎？」

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆婆讓原PO覺得很丟臉。（示意圖／CFP）

「你家那麼有錢，是有差那一粒干貝？」原PO直呼丟臉，甚至想翻桌走人，結果婆婆又改口說自己很想要孫子，但媳婦都不生。原PO事後氣得罵老公，說她晚上不吃蛋糕了，結果隊友卻要她別這樣，「他老娘不是那個意思！」雙方現在冷戰中，雖然老公頻頻道歉，但原PO仍不想原諒，「再不想看到這個噁心巫婆！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「婆家人很沒家教，婆婆能這樣開媳婦的玩笑嗎？重點是老公當下沒制止，然後看著事情發生，全婆家人讓媳婦在外面丟臉很好玩嗎」、「你老公也有事，他在那沒阻止嗎」、「是婆婆貪小便宜的，跟老公沒關係，好啦！別對你老公生氣了」、「為了一個食物說謊，也太貪心便宜了」、「你跟老闆說，婆+姑也快生了，讓他們收2個大干貝」。

ET快訊
勞工薪資平均48K　專家：只買得起562萬的房
重機騎士遭猛撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家
陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施
生人迴避！彰化今晚「送肉粽」　路線曝光
四川11大媽堅持「水上跳廣場舞」較美！10秒後全被大水沖走釀
周末還有雷陣雨！　「朵拉」最快明成8號颱
年輕女食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者複查不合格挨罰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18:24高雄市發生規模4.2地震！深度僅5公里　最大震度3級

快訊／11縣市豪大雨特報！對流旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

夫妻買房「共同登記」弊大於利？專家出書手把手帶小資族買下第一間房

體驗畫框修復技巧輕鬆化身美感工藝師　奇美博物館線上課程藝術學習之旅

穿洋裝吃鐵板燒！老闆問「預產期什麼時候」　真相讓她更火大

秀泰控「檢查員工包包」引恐慌　台鋁反擊：依照合約進行

新北食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者水質複查不合格挨罰

周末還有雷陣雨攪局！下周雨彈升級　「朵拉」最快明成8號颱

北捷尖峰時段「調降至23度」　通勤族反應曝！他喊：月台處理一下

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

快訊／18:24高雄市發生規模4.2地震！深度僅5公里　最大震度3級

快訊／11縣市豪大雨特報！對流旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

夫妻買房「共同登記」弊大於利？專家出書手把手帶小資族買下第一間房

體驗畫框修復技巧輕鬆化身美感工藝師　奇美博物館線上課程藝術學習之旅

穿洋裝吃鐵板燒！老闆問「預產期什麼時候」　真相讓她更火大

秀泰控「檢查員工包包」引恐慌　台鋁反擊：依照合約進行

新北食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者水質複查不合格挨罰

周末還有雷陣雨攪局！下周雨彈升級　「朵拉」最快明成8號颱

北捷尖峰時段「調降至23度」　通勤族反應曝！他喊：月台處理一下

快訊／18:24高雄市發生規模4.2地震！深度僅5公里　最大震度3級

快訊／11縣市豪大雨特報！對流旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

2023世界客家博覽會開幕　張善政：歡迎來桃園體驗客家文化

樂天桃猿找高塩將樹等3位自培投手　沈鈺傑談善化左投潛力

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

DJ SODA現身高雄冰店　妹子被收服喊「好可愛」

生活熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

馬傑森月薪8萬　與林襄薪資差距曝！網讚好女孩

LINE「隱藏1功能驚呆」　一票人喊超愛！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

「西南季風雷雨彈」再轟8天　中部以北午後防淹水

她考上台大1科系被媽狂嫌！網驚：人脈很猛

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

更多熱門

相關新聞

男友堅持有戴套　她洗澡「流出來了」

男友堅持有戴套　她洗澡「流出來了」

從頭到尾都堅持自己有戴套！一名女網友發文表示，與男友發生關係時，對方雖堅持有戴套，但她卻覺得熱熱的，且洗澡時真的「流出來了」。得知男友偷偷拔掉保險套，她只能馬上吃事後避孕藥，無奈誇張的不只如此，原來對方在交往期間還約X交流，讓她徹底失望提分手。

她發票中3千「被婆婆拿給小姑」　老公不挺

她發票中3千「被婆婆拿給小姑」　老公不挺

她規定結婚就搬走！兒卻喊「房太貴」：家裡可借住？

她規定結婚就搬走！兒卻喊「房太貴」：家裡可借住？

父親節「沒包8千8」給公公…尪發飆開噴

父親節「沒包8千8」給公公…尪發飆開噴

生產肩膀卡住　醫生猛拉「扯斷嬰兒頸部」

生產肩膀卡住　醫生猛拉「扯斷嬰兒頸部」

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區懷孕婆婆婆媳老公慶生

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面