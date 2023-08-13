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土石埋9天！南豐村加油站今重見天日　南投縣：已無路斷和受困者

▲卡努颱風災區持續進行搶修復原，仁愛鄉南豐村加油站目前已重見天日。（圖／南投縣政府提供、資料照片）

▲卡努颱風災區持續進行搶修復原，仁愛鄉南豐村加油站目前已重見天日。（圖／南投縣政府提供、資料照片）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風災區持續進行搶修復原作業，南投縣政府今天指出，目前已無道路受損阻斷及受困人員，僅剩台14線64.1K（觀音瀑布路段）路基下陷、預計18日恢復雙向全線通車，94K廬山部落之後路段仍封閉管制；而指標性的仁愛鄉南豐村加油站，大量土石也將近清除完畢，重見天日。

南投縣卡努風災應變中心今天維持二級開設，並持續災後土石清運、災情掌握、環境消毒等復原工作；道路橋樑方面，除了台14線，投83線、投89線皆已搶通，夜間安全交管從晚間6時至隔日7時封閉，投85線也已搶通，夜間安全交管從晚間6時至隔日6時封閉，橋樑受損則有守成橋斷裂無法通行，武界新橋因橋面凹陷、平靜橋因橋墩受損而封橋；收容所包括南豐天主堂收容有4位南豐村民，暨南大學則收容3位精英村民。

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▲仁愛鄉南豐村加油站堆積土石將近清除完畢。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉南豐村加油站堆積土石將近清除完畢。（圖／南投縣政府提供）

南投縣災害應變中心說明，國軍及協助縣市今天仍支援救援：國軍出動572人、72車次支援災後環境消毒及復原工作，分別派往仁愛鄉大同村、南豐村、精英村、都達村、親愛村、春陽村、互助村、萬豐村、中正村、法治村等部落；新竹縣（機具8）、台中市（34人、機具47）、雲林縣（28人、機具37），共計支援挖土機32台、山貓21台、卡車32台、抓斗車1台、板車2台、貨車4台。

▲卡努颱風災區持續進行搶修復原，仁愛鄉南豐村加油站目前已重見天日。（圖／南投縣政府提供、資料照片）

▲卡努颱風災區持續進行搶修復原，仁愛鄉南豐村加油站目前已重見天日。（圖／南投縣政府提供、資料照片）

縣府指出，家戶環境清消部分，環保局自8月8日起持續支援路面清潔及戶外環境消毒作業，針對仁愛鄉各村落原則每4天輪流執行消毒作業，12日已完成南豐村、中正村、萬豐村、法治村，今日會同仁愛鄉公所執行新生村、互助村、精英村、都達村、德鹿谷村消毒工作；電力還有57戶農業用電搶修中、電信剩2處基地台搶修中，均位於親愛村、不影響通訊，自來水均已搶修恢復供水，簡易自來水則有新生村1處、南豐村2處尚未修復。

▲卡努颱風災區持續進行搶修復原，仁愛鄉南豐村加油站目前已重見天日。（圖／南投縣政府提供、資料照片）

農作物受災面積截至8月11日止為967.14公頃，損失金額逾1.65億，縣府公告現金救助申報期間自即日起至8月19日止，交通中斷可延長，縣府爭取中央辦理現金救助金額約1億5918萬元；農田流失及淹沒67.2公頃、損失金額646萬元，預估救助經費約700萬元，已簽准先行動用該縣災害準備金1000萬元支應。

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