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大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德飛抵紐約　陸外交部：徹頭徹尾的「麻煩製造者」

▲▼賴清德抵達紐約 蕭美琴 AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger）

▲賴清德抵達紐約，駐美代表蕭美琴、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger）

記者蔡紹堅／綜合報導

副總統賴清德出訪巴拉圭，途中將在美國過境，已於13日上午飛抵美國紐約。對此，中國大陸外交部13日上午表示，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則。

大陸外交部發言人提到，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由「竄美」，堅決反對美國政府同台灣方面進行任何形式的官方接觸，「中方對美方執意安排賴清德『過境』竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責。」

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

大陸外交部發言人指出，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整。事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因，是台灣當局企圖「倚美謀獨」，美方執意「以台制華」。

大陸外交部發言人強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

大陸外交部發言人還說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持台獨分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則，「中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。」

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