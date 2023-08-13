童玩節13歲男遭「壯男堵更衣間」暴打　監視器驚悚畫面曝光

▲13歲少年宜蘭童玩節遭「成人推進更衣間」暴打。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭童玩節12日發生一起傷人事件，一名家長在臉書發文指控，他的13歲兒子在更衣間換衣服時，遭到一名成年男子堵在更衣間內暴打，導致兒子身體多處擦挫傷。宜蘭警方表示，已接獲受害家長報案，目前正在積極偵辦中。

男童的家屬在臉書「爆料公社」、「宜蘭知識+」貼出33秒影片，可以看見一位黑衣男子站在更衣間外等候，疑似因等太久露出不耐的表情，當原PO的孩子換好衣服，打開門準備離開時，他卻大力把孩子推回去，接著關上門暴打孩子。

原PO表示，事件發生在12日下午3點07分，黑衣男不明原因就打傷他的小孩，明明身為大人卻以大欺小，無情地揮手打在小孩脆弱的身軀上，這種會傷害小孩的人無法縱容，後續他已報警處理，希望能快點抓到兇手。

▲原PO事後除了帶孩子就醫驗傷，也報警處理，希望能盡早抓到兇手。（圖／翻攝自爆料公社）

其他網友看了影片後紛紛表示，「真的是畜牲，連小孩也敢打」、「扯爆」、「誰的家人快點出來認領」、「只因排隊不耐煩所以打人嗎，莫名其妙」、「不耐煩不會去別間排隊嗎，幹嘛動手動腳！」

對此，宜蘭警察局羅東分局五結所所長藍鄧鑫表示，本案獲報後已在積極偵辦中，將擴大調閱童玩園區周邊監視器畫面，以及訪查園區內經過的遊客有無目擊證人。