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侯友宜參訪宜蘭童玩節　肯定宜縣府辦活動用心

▲▼新北市長侯友宜在宜蘭縣長林姿妙陪同下，參訪宜蘭童玩節。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲新北市長侯友宜在宜蘭縣長林姿妙陪同下，參訪宜蘭童玩節。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新北市長侯友宜9日下午率市府團隊參訪「2023宜蘭國際童玩藝術節」，欣賞斯里蘭卡團隊民俗樂舞演出與團隊打鼓互動，並在水域和遊客打招呼，還與「幻境森林館」的親子家庭一同閱讀童書，侯友宜肯定宜縣府辦理宜蘭童玩節的用心。

▲▼新北市長侯友宜在宜蘭縣長林姿妙陪同下，參訪宜蘭童玩節。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

新北市長侯友宜9日下午參訪宜蘭童玩節，先於寰宇廣場欣賞由里蘭卡拉曼查納亞卡舞蹈學院（Lakshman Manchanayaka Dancing Academy）帶來精彩的拍手舞，侯友宜與宜蘭縣長林姿妙也受到團隊熱情邀約一同與他們打鼓互動，並拍照合影留念。

隨後，即前往童玩節最清涼消暑的水域遊戲區，位於戲水池中央以火箭塔為主體的「星際太空總部」，寬45公尺、高12公尺橫跨三個水池的霸氣外觀，是今年童玩節最耀眼的巨型地標，林姿妙是沿途向侯友宜介紹童玩節今年廣受好評的空域遊戲「天際滑行」、「星際擺盪」與「地心探險」等設施。

侯友宜除了到受到廣大遊客歡迎的水域遊戲之外，也特別參觀今年以森林生態教育為主軸的「幻境森林館」，適合0-6歲嬰幼兒與6-12歲的親子家庭同遊，也和孩童們一起閱讀繪本，現場氣氛十分溫馨融洽。

林姿妙表示，邁入第28年、22屆的宜蘭童玩節，即日起至8月13日在冬山河親水公園舉行。今年打造全新水宇宙，還有刺激的高空滑降、高空垂降、高空盪鞦韆等遊戲設施，各式創新科技虛擬實境的元宇宙展館，適合親子共遊的幻境森林館，來自世界各國的民俗舞蹈團隊再次齊聚宜蘭童玩節，今年邀請13個國家、18個民俗舞蹈團隊來台演出，加上星際派隊遊藝踩街、夜間光影秀等豐富內容，從早到晚都精彩！

林姿妙除了歡迎侯友宜帶領新北市政府團隊參訪童玩節，也期盼童玩節繼續以軟實力發揮國民外交，「讓宜蘭看見世界、也讓世界看見台灣」。

▲▼新北市長侯友宜在宜蘭縣長林姿妙陪同下，參訪宜蘭童玩節。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼新北市長侯友宜在宜蘭縣長林姿妙陪同下，參訪宜蘭童玩節。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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