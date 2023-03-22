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宜蘭文化局策展俄羅斯文物　他痛批：混亂民眾對侵略戰爭認知

▲▼俄羅斯娃娃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吳濬彥表示，宜蘭縣政府文化局不該策展俄羅斯文物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者江采蓁／綜合報導

前民進黨發言人吳濬彥22日在臉書發文指出，宜蘭縣政府文化局正舉辦「藝起FUN蘭陽」活動，在礁溪德陽園區辦童玩節表演團體文物展覽，其中也展出俄羅斯文物，對此，他認為，民主陣營以軍事援助烏克蘭，在文化與經濟上抵制俄羅斯，國民黨地方政府不應該在地方上開後門，假文化之名行支持俄羅斯之實，混亂民眾對侵略戰爭認知。

吳濬彥指出，「藝起FUN蘭陽」活動，在礁溪德陽園區辦童玩節表演團體文物展覽，以斯拉夫民族為主題，展出俄羅斯、波蘭、烏克蘭等曾來過七國舞蹈特色紀念品，還主打可以來跟俄羅斯娃娃拍照，他表示，雖然展出的文物中也有烏克蘭，但俄羅斯侵略烏克蘭，誰是加害者、誰是受害者，全世界的人都看得很清楚，加害者跟受害者的東西一起展覽並不是平衡，且台灣政府的立場一直都是力挺烏克蘭並譴責俄羅斯的侵略暴行。

因此，吳濬彥認為，宜蘭縣政府此刻不應該在「藝起FUN蘭陽」策展俄羅斯文物，並擺出俄羅斯娃娃給民眾拍照，文化局應即刻道歉下架，今年童玩節籌辦更不應該邀請俄羅斯團體來表演，主要原因有兩個。

吳濬彥指出，第一，俄羅斯發起戰爭侵略烏克蘭，造成上萬士兵近萬平民多人傷亡，無數有形與無形資產被毀壞，我國中央政府已數次表達，我們與世界民主國家一同堅定站在支持烏克蘭人民捍衛自己民主自由生活與領土完整立場；第二，民主陣營以軍事援助烏克蘭，在文化與經濟上抵制俄羅斯，國民黨地方政府不應該在地方上開後門，假文化之名行支持俄羅斯之實，混亂民眾對侵略戰爭認知，傳達發動戰爭是可以被支持無需制裁的錯誤觀念。

吳濬彥也批評，在宜蘭市長林姿妙主政下，童玩節活動變質遂逐漸成為比基尼辣妹跟超跑的活動，以兒童為核心去規劃的精神早已蕩然無存，如今把曾來童玩節表演的各國團體內容搬去展覽，活動設計上竟無視國際情勢變化也無視俄羅斯與中共聯手持續打壓台灣，還主推來活動可以跟俄羅斯娃娃拍照，「試問，我們究竟要教台灣的兒童什麼觀念，要傳達什麼訊息給民眾？」

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