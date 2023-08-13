桃捷12日新進人員考試　錄取率10.34%錄取名單8／31公告

▲桃捷12日新進人員考試。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園大眾捷運公司112年度第二次人才招募，12日於私立銘傳大學桃園校區舉行，共計667人報考，爭取69個職缺，錄取率僅10.34%。考場秩序順利，預計8月31日下午4點於招募官網公告錄取名單。桃捷總經理莊英震今天親赴試場，關心考場情形，為考生們加油打氣。

受疫情影嚮，近三年來桃園機場捷運線搭乘人數下降，以致財務虧損嚴重，其中，員工薪資無法調升，又為了撙節預算，人才流失嚴重，也遇缺不補。今年疫情漸現和緩，從桃園國際機場入出境人潮可預見搭乘人數將會跟著回升，桃捷公司在2月12日展開第一次招募，為人手不足的司機員做儲備，才陸續在4月起推出五列尖峰加班車，在8 月11日直達車班距調整為15分鐘一班，車次增多，人力需求大。

12日是今年第二次人才招募，7 月1日1200基北北桃定期票上線，龐大通勤族搭乘，讓桃園機場捷運線短短兩個月不到，在8 月11日止已有8次單日搭乘人數破10萬人以上的記錄，再加上A22老街溪站7月31日開站營運，各車站懸缺未補的站務人手需求孔急，所以在這次招募增開28個站務類組站務人員缺額。

這次考試類別仍為運務、維修、原住民等三大類，試用期滿的起薪從34K至41K不等，視工作性質及職務類別而有異。