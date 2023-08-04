桃捷桃機簽署合作備忘錄　共享資訊+營運支援

▲桃捷桃機簽署合作備忘錄。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司董事長沈志藏和桃園國際機場公司董事長楊偉甫，4日簽署合作備忘錄，即日起在資訊共享、營運支援、行銷推廣等方面議題攜手友好合作，共同提供出入國門的旅客快速便捷、安心安全、優質載具的服務。

桃捷公司表示，今年上半年桃園國際機場旅運量突破1500萬人次，且持續成長，桃園國際機場公司評估可以再樂觀上看3000萬人次，而出入境旅客於機捷營運時段搭乘機場捷運比率約3成6，正朝4成邁進，顯見桃園國際機場的增長動力不斷攀升，桃園機場捷運線的運量效能也會不斷擴大。桃捷公司已準備好人力，可隨時配合機場人潮開加班車疏運。

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「合作備忘錄」將包含雙方公司的資訊共享、行銷推廣和緊急疏運需求等方面合作，內容如下：

(一) 資訊共享方面，在每15分鐘即時運量資訊交換共享，能使國境旅客獲取更快速的旅遊資訊，兩家公司皆可精準又具體掌握出入境旅客人數和桃園機場捷運線電聯車承載率，再藉由大數據演算和分析，桃捷可在適當時間點提供增開加班車服務，快速有效輸運乘客到台北都會區及高鐵站。

(二)營運支援方面，兩家公司建立緊急救援機制，一旦機場發生緊急事件時，可利用電聯車作為救護專用列車，將受傷人員直接又快速送達A8長庚醫院站，減少交通上的干擾，提高救援效率，減少傷員人數。

另外，也可在尖峰或連續假期需求時，支援加開電聯車或延長營運時間，讓乘客的搭乘舒適度提升。

(三)行銷推廣方面，兩家公司互享行銷資源，彼此業務交流宣傳，彼此場域的訊息皆能相互露出，開拓廣告傳媒視野，規劃兩家公司聯名共同辦理行銷活動，甚至與國外同業合作等等，一同提升雙方在國際的能見度，延伸兩家公司在全台各角落聲量。