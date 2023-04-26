慶五一勞動節！桃捷全體員工票選　12名模範員工受表揚

▲桃捷全體員工票選12名模範員工受表揚。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

五一勞動節前夕，桃園大眾捷運公司26日在行控大樓表揚12名模範員工。董事長沈志藏表示，受表揚的模範員工，具共同特質就是「主動積極、務實又具創意、善加利用科技」這些表現值得驕傲，並用「一個人走的快，但一個團隊走的更遠」這句話，鼓勵桃捷員工正向發展。

桃捷總經理莊英震也表示，桃捷各項營運指標大步邁進都朝正向急速攀升，尤其疫後的今年3月平均日運量已達7萬8 千多人次，今年有機會破8萬人次以上，這些優異的表現歸功於全公司上下員工的努力。

12名受表揚模範員工分別為：(1)行控中心助理工程師謝澤業。(2)控制工程師施光倫。(3)站務中心站長鐘文靖。(4)車務中心助理工程師李宓蓁。(5)票務中心代理股長羅健瑞。(6)維修處車輛廠工程員賴昕妍。(7)軌土廠股長白凱中。(8)電子廠工程員張佳琳。(9)電機廠技術員黃思瑋。(10)維修管理暨研究發展組助理工程師湯偉君。(11)企劃處工程員韓程洋。(12)會計室專員林郁翔。

受表揚的模範員工分別獲頒一只獎狀、獎座及一萬元獎金。他們是由各單位主管推薦，再經全體同仁共同票選，雖然負責不同領域的業務，但各自在工作崗位上有傑出表現。

桃園機場捷線自106年通車至今，持續提供旅客安心、便捷的運輸服務，準點率和旅客滿意度也一直維持在99%以上，雖於疫情期間運量受到極大影響，上下員工仍恪守崗位、持續堅持服務熱忱，隨疫情趨緩，各項防疫政策解封，旅運量也隨之提升，都是大家努力不懈的付出才有的成果。