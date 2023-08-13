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新北教育局攜手頂大開「新北專班」　公立高中學生可跨校選修

▲新北教育局與台灣聯合大學系統攜手開設新北專班，讓公立高中生跨校修課。（圖／新北教育局提供）

▲新北教育局與台灣聯合大學系統攜手開設新北專班，讓公立高中生跨校修課。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局日前與頂尖大學「台灣聯合大學系統」（中央、政大、清大、陽明交大）簽署「共創學習課程合作計畫」備忘錄，由大學教授專班免費開課，新北市公立高中學生跨校選修，培育在地科學菁英，鼓勵優秀學生就近升學，首波課程將於8月21日至25日開辦。

新北教育局表示，新北市在地就學率從以往的5成，現在已逾7成並朝8成邁進，希望進一步突破現有的教育框架，兼顧在地就學質與量的提升，打造無邊界學習環境，跨出高中校園到大學上課。

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新北教育局指出，本次簽署課程合作MOU，打破過往單一學校點對點的合作，首度聯合國內頂尖大學群合作，整合大學端與高中端，課程內容由台灣聯合大學系統4校熱門學系共同開設，112學年度共有8門免費課程，包括「量子科學與矽半導體」、「醫學及生物科技」、「人工智慧物聯網」、「統計與大數據分析」等，由各高中推薦學科能力競賽、科展、生活科技競賽選手或對科學實作有興趣的學生參加。

台灣聯合大學系統主席陳力俊表示，台灣聯合大學系統運用4校的個別優勢來整合教學、研究、行政資源及國際事務合作，以熱門學系的專門課程供高中學生跨校選修，讓高中生提前體驗不同學系的特色，也讓大學端的選才機制能夠彈性調整，讓高中育才及大學選才對接的更緊密。

新北教育局說明，首波課程將於8月21日至25日開跑，由中央大學資電學院聯合開設「人工智慧物聯網」5天營隊， 其他各校的課程自10月起亦將陸續開課，相關開課資訊請至「新北市高中與大學共創學習媒合平臺」最新消息查詢。
 

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