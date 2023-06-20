新北幼園師虐12童！呼巴掌、拖扔走廊　教育局下令停招：最重罰60萬

▲新北市林口區幼兒園師涉虐童遭停職並移送不適任教師審理。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市林口區知名連鎖幼兒園遭踢爆，教保員涉嫌虐童，對幼童賞巴掌、推頭、拉著衣領在地上拖行、罰站吃飯等不當管教，約有12名幼童受害。新北市教育局證實，已經該名施暴教師停職、移送不適任人員認定委員會審理，並對該園所做出暫時停招處分，待調查結果出爐，行為人最重可裁處60萬、幼兒園最重6萬元，將視情節輕重，依法最重可廢止設立許可。

有家長向市議員蔡淑君陳情，孩子說幼兒園老師會打人，因此不想到校上課。經市議員通報教育局和警方到場調閱監視器，發現該園所光是從4月1日到28日，就有10多起不當管教情形，家長列出20條「施暴罪狀」，包括推頭、賞巴掌、罰站吃飯、抽走睡夢中孩童的睡袋，甚至拉幼童的衣領在地上拖行，再往走廊「丟」出去。

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新北教育局指出，4月28日接獲民眾陳情後，隨即派員到園稽查及索取監視器畫面，發現有其他幼生也遭不當對待，立即將該名施暴教師依法停止，另送新北市教保服務機構不適任人員認定委員會審理，稽查過程另發現該園所違反師生比規定、有超收學生情形，即起至今年7月31日做出停招處分。

新北教育局表示，經查該園確有不當管教情事，認定委員會將依教保服務人員條例予以認定裁處，行為人裁處最高罰鍰60萬元、幼兒園最高罰鍰6萬元，並將行為人通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。另針對幼兒園未善盡督導管理責任，將視情節輕重，依法最重可廢止設立許可。