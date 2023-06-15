鼓勵在地就學！新北教育局祭出獎學金　最高可領12萬元

▲為鼓勵學生在地就學，新北市教育局祭出獎學金。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考成績上周公布，考生正準備高中職免試入學申請作業，新北市教育局為鼓勵學生就近升學，祭出在地就學獎助學金，只要今年參加國中技藝競賽34項賽事前3名學生、會考成績達5A++者，選擇就讀新北市高中職，即可獲得最高12萬元的獎助學金。

新北教育局技職科長江彥廷表示，新北市已連續5年獲技職教育評鑑最高榮譽，首創超過50項技職教育政策，在師資課程、技能培訓、產學合作、證照取得等均有優質表現，鼓勵學生在新北就近升學，不但可以睡飽、學好、走路就到，還可領獎學金，未來年薪百萬不是夢。

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江彥廷說，今年國中技藝競賽34項賽事前3名學生，凡就讀新北市高中職學校，每人加碼提供1萬元獎學金，另再視國中會考成績提供在地就學獎學金，拿到5A++成績又就讀新北學校可領最高11萬獎助學金，總獎助金最高可領12萬元。

新北教育局長張明文表示，新北市技高各具特色，以鶯歌工商來說，有全國唯一陶瓷工程科，以獨有師徒制，傳承傳統工藝技法，還有全國首創八年一貫金工專班；而淡水商工是國際名廚江振誠的母校、北部唯一設有公立餐飲科，也設有創意點心研發中心頂尖群科；瑞芳高工具有全國唯二、北部唯一的空間測繪科，培育未來的建築師、設計師。相關學校資訊可上「新北市線上教育博覽會」查詢。