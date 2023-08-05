新北首創校校有雙聯學制　62人獲150萬元獎學金

▲新北首創校校有雙聯學制，圖為英國普利茅斯學院外師入校上課實況。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

新北市教育局首創推動公立高中校校有雙聯學制，今（112）年發放雙聯學制獎學金150萬元，補助公立高中學生參加雙聯學制部分學費，共有9校、62位學生獲補助。新北教育局表示，希望藉此鼓勵學生勇於挑戰自我，修習難度高、全英語外師授課的實體和線上課程，落實十二年國教課綱培養自主學習的關鍵核心素養，並提供可銜接國外學制的升讀管道，讓弱勢學生同享寬廣的海外留學機會。

新北市從108年起推動英語系國家雙聯學制，陸續和英國普利茅斯城市學院簽署國際預科文憑、台美中央中學、箴言高中簽署雙文憑等，讓學生在國內學習便獲得國內、外2張高中畢業證書，還可至海外升學。

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新北教育局指出，112年度首度擴展至國外大學，和美國加州峽谷大學簽署「門檻低、CP值高」大學先修課程合作備忘錄，學生英文程度達B2等級可直接修習美國大學正式課程。美國已有多所大學承認學分及英語文能力檢定，修課證明亦可豐富學習歷程檔案，創造國內、外升學雙贏局面。

新北市111學年度起首度推動公立高中「校校有雙聯學制計畫」，新北教育局指出，以高中優秀英文能力、家境清寒、身心障礙、原住民等身分學生，優先補助學費參與雙聯學制，每生每年以5萬元為限，至多補助3年，112年度共發放150萬元獎學金。各校得依學生需求、學校特性等，打造專屬適性且最有利的全英文深度學習環境。



▲新北首創校校有雙聯學制，圖為英國普利茅斯學院外師上課後與學生合影。（圖／新北教育局提供）

現為林口高中三年級學生的黃牧善說，雙聯學制的線上課程，大幅增進了自己英文的聽說讀寫能力，深入地探尋到自我的潛能，而前往美國緬因州中央中學為期一個月的暑期課程，更讓自己擁有與眾不同的生活體驗與另類學習經驗。