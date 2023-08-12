中壢人行道有「透明變電箱」！內行曝背後真相：擋煞用的

▲中壢街頭有個透明變電箱。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

為了順利傳輸電力，台灣的街邊設有許多變電箱。一名男子經過桃園中壢延平路一帶時，發現某處變電箱擺了一面鏡子，還拿紅帶子綁住、前方擺了3顆石頭，讓他忍不住笑稱「透明變電箱」，沒想到詭異的造型曝光，意外釣出了專業人士，推測當地可能發生過車禍。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，當時他被這種特殊造型的變電箱給吸引，於是拍了照片PO上網，獨特的模樣就如同「透明變電箱」一樣，實在令人好奇為何會如此。

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照片中可以看見，這處變電箱面對路口處擺有類似尺寸的鏡子，中間還用紅色的袋子綑綁，下面則放有3顆大石頭，令人不明白為何會有這種造型。而後來根據查詢，這處「透明變電箱」的位置，是在桃園中壢的延平路一帶，不過先前並無這種設置，讓人相當懷疑背後的原因。

貼文引發討論後，不少網友戲稱，「紅線綁起來了-是萬應電箱公」、「第一次看到電箱神格化」、「再插一炷香，直接便土地公」、「物理式隱身術」、「變電箱彩繪還是安全一點的做法啦！」

對此，資深媒體人謝曜州也在貼文下方回應，通常會擺放鏡子，是用來擋煞，但這種方式是「比較兇的擋法，會傷到對象的人」，而綁上紅帶子可以降低煞氣，3顆石頭則可以用來鎮邪，因此推測該處可能發生過車禍。