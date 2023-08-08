碧桂園2筆美元債票息未支付　內部人士：有階段性的流動壓力

▲大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市不振，多家房地產業者也陸續陷入困境。根據《澎湃新聞》報導，知情人士透露，大陸房地產龍頭碧桂園疑似遭遇了階段性流動壓力，截至8月8日都尚未支付應於7日支付的兩筆美元債票息。

知情人士提到，兩筆美元債票息分別為4.2% N20260206（ISIN：XS2210960022）以及碧桂園4.8% N20300630（ISIN：XS2210960378），在新加坡交易所上市，發行規模均為5億美元，期限分別為5.5NC3.5和10NC5，到期日分別為2026年2月6日和2030年8月6日。

雖然碧桂園尚未支付，但兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

碧桂園內部人士表示，2021年以來，行業持續低迷，多重不利因素疊加，導致行業銷售持續下滑，公開市場融資失效，行業步入了前所未有的困難時期，公司一直在堅守，卻難言曙光，「公司始終堅持履行社會責任，全力做好保交付、保剛兌、保安全工作。」

內部人士說，2022年交付房屋數量總和接近70萬套，公司預計今年還要交付70萬套房屋，上半年已順利完成27.8萬套的交付任務，交付量繼續穩居行業第一，且不存在逾期未交付的情況。

內部人士還說，受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司賬面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力，「公司高度重視債務風險化解，公司目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。」

此外，近日也有傳言指出，佛山市副市長帶隊的工作組已經進駐碧桂園，要求碧桂園把能變現的家底都拿出來，政府才會考慮再支持發債。不過，碧桂園7日已經透過媒體澄清，相關傳言不屬實。