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女陰道流血劇痛！竟是胎兒在「肝臟」內　全球文獻僅31例極罕見

▲▼一名33歲女子在肝臟內妊娠的罕見超音波影像。（圖／翻攝自TikTok／nicu_musings）

▲國外醫生分享罕見肝臟子宮外孕的超音波影像。（圖／翻攝自TikTok／nicu_musings）

記者張寧倢／綜合外電報導

子宮外孕指的是受精卵著床於輸卵管等子宮腔以外的部位，在自然懷孕的情況下發生機率僅1到2%，其中腹部妊娠占所有子宮外孕案例的1%，而「肝臟子宮外孕」更是極其少見，截至2018年全球文獻僅有31例。有加拿大醫生就曾在TikTok上分享一名33歲女子在肝臟內妊娠的超音波影像，求診前已陰道出血14天。

@nicu_musings Where is this ectopic #pregnancy Believe it or not! #doctor #baby #doctorsoftiktok #fypシ #foryoupage ♬ original sound - Dr Michael Narvey

根據今日美國（USA TODAY）報導，加拿大曼尼托巴省兒童醫院研究中心（Children's Hospital Research Institute of Manitoba）兒科醫生納維（Michael Narvey）過去曾分享一名33歲女性子宮外孕患者的超音波檢查影像。他在TikTok影片中表示，「她子宮外孕的地方在肝臟，我們有時看到發生在腹腔，但從未見過在肝臟，這對我來說是第一次。」

納維分享的個案也曾經在2006年，由美國國家醫學圖書館（NIH）發表其病例報告，這名33歲女性因急性上腹疼痛住院，出現症狀時她已閉經（月經停止）49天，隨後更出現陰道流血14天，子宮超音波檢查並未發現任何異常，但進一步影像醫學檢查後發現她的肝臟和胃部之間有個異常的嬰兒胚胎，並透過手術順利切除。

子宮外孕的胚胎不僅無法存活，還可能引發致命性的出血。有網友問納維為何受精卵會跑到肝臟，他發布第二支影片解釋，通常受精卵會從輸卵管往下到達子宮，但有時會卡在輸卵管裡形成最常見的一種子宮外孕，較罕見的是受精卵逆行抵達卵巢，甚至是著床在腹膜或肝臟。

@nicu_musings Reply to @ortensiajune how did that embryo get to the liver? #fypシ #foryoupage #doctorsoftiktok #doctor ♬ original sound - Dr Michael Narvey

根據NIH上一篇發表於《婦科與產科檔案》（Archives of Obstetrics and Gynecology）期刊的研究指出，截至2018年，全球文獻中僅有31例肝臟子宮外孕，其中最多的部位是肝右葉（93.5%），主要症狀為腹痛、閉經、急性腹膜炎、休克與嘔吐，患者大多接受剖腹手術治療。美國生殖醫學協會期刊《生育與不孕》（Fertility and Sterility）同樣發表於2018年的一篇研究則稱，全球肝臟宮外孕為39例。

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