「這食物」太驚人！到胃裡還認得出　醫曝超音波圖：一顆顆像蓮蓬

▲醫師曝珍珠不易消化，就算在胃裡也能認得出來。（圖／翻攝自Facebook／臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫生）



實習記者林郁婷／綜合報導

台人喜歡喝手搖飲，珍珠奶茶更是不少人最愛喝的品項之一。小兒科醫師陳敬倫指出，近日來經常有家長因小孩肚子痛帶來看醫生，一照超音波，胃裡面都是「一顆一顆的珍珠，像是蓮蓬的影像」。他表示，大部分的食物到胃裡都無法區分是什麼，只有一個例外，就是珍珠奶茶的珍珠，到了胃裡還能看到一顆一顆的。

臉書「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」今（7）日分享案例，表示家長帶孩子來做超音波時，經常能聽到這句話「醫生用超音波看你剛吃了什麼」。他笑言，其實超音波也沒有那麼厲害，大部分食物經過消化液和空氣後，幾乎看不出全貌，就連誤食異物、零件或小玩具，也無法用超音波來辨別。

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但是，「只有一個例外，珍珠奶茶的珍珠」。陳敬倫說，由於珍珠不容易消化，孩子如果吃太多，照超音波時就能在胃裡看到一顆一顆的珍珠，「像蓮蓬的影子像，如果我來命的話，我就叫它蓮蓬簽！」

最後他也提醒民眾，天氣越來越炎熱，因為喝太多珍珠奶茶導致肚子痛的小朋友也變多，「對孩子來說，珍珠本來就不容易消化，珍珠奶茶也含咖啡因，不適合孩子過度飲哦！」

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