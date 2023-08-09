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中菲南海爭端「恐升級大國衝突」　分析人士曝危險循環

▲▼水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制。（圖／翻攝中國海警局）

▲中國海警使用高壓水砲噴射菲律賓船隻。（圖／翻攝中國海警局）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》引述多名分析人士看法報導，中國海警使用高壓水砲攻擊菲律賓補給船後，這場南海領土爭端恐怕升級為大國衝突，而且風險越來越高。如今中國擴大南海控制，加上菲律賓與美國加強合作反制北京，更形成危險循環。

報導寫道，隨著中國擴大及現代化其軍隊，日益挑釁宣稱對台灣及南海的主權，甚至與俄展開聯合演習，全球對於中國海軍的擔憂持續加劇。北京宣稱擁有南海逾90%面積的領土，儘管早在2016年就被海牙國際刑事法院裁定「沒有法律根據」，卻一直無視判決，透過海警加強對該區域的控制。

▲▼菲律賓船馬德雷山號登陸艦（BRP Sierra Madre）在南海仁愛暗沙擱淺，從遠處可見菲律賓國旗及籃球場。它現在已成為馬尼拉對該環礁領土主張的脆弱象徵。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬德雷山號登陸艦被刻意擱淺，成為菲律賓宣稱南海主權的脆弱象徵。（圖／達志影像／美聯社）

8月5日，菲律賓船隻要為馬德雷山號登陸艦（BRP Sierra Madre）執行補給任務時，在南沙群島東部的愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）遭到攻擊。1999年，該艦被刻意擱淺，成為菲律賓宣稱南海主權的脆弱象徵。

菲律賓指控北京的非法行為及危險操作，已經召見中國大使，提出外交抗議。北京則指控2艘菲籍船艦侵犯領土，並稱中國海警的行為是「合法攔截」、「專業且克制」。截至8日情勢仍在升級，中國外交部呼籲馬尼拉即刻移除登陸艦，讓愛尤銀礁「恢復未被占領的狀態」。菲律賓國安委員會則回應，他們永遠不會放棄據點。

美國、歐盟、法國、日本、澳洲皆發聲支持菲律賓，並對中國的行動表達擔憂。華府也重申對於美菲防禦條約的承諾，也就是如果菲律賓公共船隻及部隊遭到武裝攻擊，華府將會進行協防。

▲▼菲律賓提供照片指控中國海警針對在南海執行補給任務的菲律賓船隻使用水砲。（圖／路透）

▲菲律賓也提供照片，指控中國海警的危險操作。（圖／路透）

雪梨大學美國研究中心研究員赫青格（Blake Herzinger）形容，這起事件有「顯著升級可能」，「北京在該區域的危險行為，可能把兩個大國捲入衝突，儘管沒有意圖這麼做。」

《南海：亞洲權力之爭》作者海頓（Bill Hayton）解釋，「中國打造出一支海岸警衛隊，任務是擴展在南海的控制，而這全都基於一種扭曲的歷史論述，與證據毫無關係」，加上華府與馬尼拉日益加強合作反擊中國，「這建立一個行動與反應的循環，正在變得越來越危險。」

倫敦國王學院東亞戰爭與戰略教授帕特拉諾（Alessio Patalano）指出，目前尚不清楚何種行動會觸發美菲防禦條約，但華府正向北京傳遞一個訊息，也就是他們認定5日事件屬於條約範圍，「如果這些事情繼續升級，美國與菲律賓將會進行嚴肅對話，討論如何合作，以利菲律賓盡可能牢牢控制局勢。」

國際智庫「國際危機組織」（ICG）資深中國分析師亞曼達蕭（Amanda Hsiao）指出，在傳統上，中國會把菲律賓的南海行動明確分為人道補給運輸和登陸艦建造設備，這次顯然是後者。不過，主要動機更可能與「小馬可仕政府傾向美國，以及提出更具前瞻性的南海政策有關，而不是補給內容。」

 
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